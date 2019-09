El Gobierno peruano busca que el pisco, la bebida bandera, cuente con el reconocimiento de su denominación de origen en los cuatro países de la región integrados en el Mercado Común del Sur (Mercosur): Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por lo que ha iniciado las negociaciones con el bloque comercial, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.)

“Hay diferentes posibilidades y estrategias para lograr el reconocimiento de la denominación de origen pisco. Acá en Latinoamérica, por ejemplo, estamos trabajando con Mercosur. No podemos trabajar individualmente el reconocimiento en los países que lo integran, porque ellos tienen una norma comunitaria, entonces hay que trabajar para que la norma comunitaria permita la denominación de origen de nuestro pisco. Actualmente se está trabajando esto”, dijo a Gestion.pe el director general de Promoción Económica de la Cancillería, Eduardo Chávarri.

El Perú busca el reconocimiento de su bebida bandera como denominación de origen, indicación geográfica u otra figura jurídica que garantice los derechos exclusivos y excluyentes del Perú sobre el pisco en todos los países del mundo. En la actualidad, 71 países han reconocido al pisco a favor del Perú.

Chile y Perú protagonizan una disputa por la denominación de origen pisco para sus respectivos destilados de uva. Sin embargo, ambas bebidas son elaboradas con tipos de uvas y procedimientos distintos.

En complemento a la estrategia de protección y defensa legal de nuestra denominación de origen, se lleva a cabo una estrategia de posicionamiento comercial del pisco.

Por ejemplo, el Gobierno peruano apunta al ingreso de la bebida peruana a nuevos mercados tales como Finlandia, a través de Alko, la marca de las tiendas del Estado finlandés donde se venden bebidas alcohólicas; y con ello a otros países nórdicos, como Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia.

“En Finlandia, donde la venta de alcohol es bastante controlada y constituye una actividad estatal, a través de nuestra embajada se ha logrado el interés de este país para que Alko licite la participación del pisco peruano. Van a venir dos funcionarios de Alko acá, se van a entrevistar con algunos productores de pisco para lograr ingresar nuestro pisco al mercado, más que finlandés, al mercado nórdico. Queremos que se ofrezca una variedad de marcas”, explicó Chávarri.

Los principales destinos de las exportaciones de pisco peruano son los Estados Unidos, España, Países Bajos, Ecuador, Colombia, Francia, Reino Unido y Brasil, según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade de enero a julio de este año.

Durante dicho periodo, los envíos de esta bebida tuvieron un 23% de crecimiento (US$ 3’599,000) con respecto a los siete primeros meses del 2018. Sin embargo, en dicho periodo de aquel año los envíos habían caído 24% en relación con el año 2017. Todavía no se recuperan los montos de exportación del mismo periodo del 2016 (US$ 4′705,000).