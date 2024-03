Según señala Koechlin a Gestión, de aprovecharse una serie de rasgos naturales que tiene Machu Picchu pueblo se podría sostener el flujo de visitantes a la zona, incluso en la temporada baja (enero - marzo). El vocero gremial también considera que el Estado peruano ha dejado de considerar al turismo como un sector clave para el desarrollo económico.

Más allá de lo Inca

De acuerdo con Koechlin, Machu Picchu pueblo tiene al menos cuatro oportunidades de desarrollo turístico que podrían implementarse para ser más que solo un lugar de paso antes de conocer la ciudadela inca.

El primero de ellos está relacionado a su anterior nombre: Aguas Calientes. “Aún se le conoce de esa forma por sus baños termales. Es elemental que sea una villa termal”, acota. Pero las oportunidades más interesantes giran en torno a otras características naturales.

En ese sentido, Koechlin asegura que la localidad tiene un alto potencial para el turismo de avistamiento de aves. “Tiene distinciones naturales que pasan desapercibidas. De acuerdo con la Universidad Cornell, que monitorea este sector, tiene dentro de su área urbana 299 especies de aves. Eso es casi la mitad que un país europeo”, asegura. Vale decir que Perú fue reconocido como el país líder en diversidad de aves recientemente, según informo el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Según el presidente de Canatur, Machu Picchu pueblo tranquilamente podría ser sede de eventos que forman parte del turismo de reuniones. “Tienes ahí un teatro municipal de 384 butacas de primer orden. Tienes espacio para hacer, además de esa gran sala de conferencias en términos relativos, muchas salas menores al estilo de hoteles de Lima. Tienes alojamiento y los dos temas de mayor atractivo global: cultura y naturaleza”, resalta.

Koechlin también indica que la localidad es conocida por sus orquídeas, una planta que ha adquirido gran atractivo turístico en los últimos tiempos. Según el presidente de Canatur, actualmente Machu Picchu pueblo expone su portafolio de estas flores en el jardín botánico más relevante del mundo.

“Se trata de Gardens by the Bay en Singapur. Desde agosto hasta enero la exposición nacional ha recibido más de un millón de visitantes. Tiene el mayor número de especies naturales de orquídeas, es decir, no introducidos por el hombre”, afirma.

El presidente de Canatur calcula que, de desarrollar estas oportunidades en torno al pueblo de Machu Picchu, la llamada temporada baja de visitas a la llaqta podría no ser tan lejana a la alta (junio - agosto).

“Podría nivelar la curva entre enero y marzo si desarrolla sus otras capacidades. La estación baja es ahora, pero nuestro gran atractivo existe con absoluta notoriedad global”, agrega.

Falta de cultura turística

Koechlin también cuestiona el rol que el Estado peruano le ha dado al turismo en el último tiempo, un sector que aún no se recupera del golpe de la pandemia.

“No hay cultura turística en el Perú ni hay entendimiento sobre que el turismo es realmente una de las columnas de la peruanidad y el desarrollo económico”, cuestiona el presidente de Canatur.

En ese sentido, insta al Estado peruano a coordinar más directamente con el inversor privado, ya que hace falta planeamiento inteligente para ejecutar obras de infraestructura turística.

“Se habla mucho de turismo sostenible, pero primero debemos definir qué valores queremos sostener en el tiempo. Falta consciencia en el Estado por entender que el turismo es una actividad transversal. Involucra a muchos sectores que normalmente se relacionan con los residentes”, explica.

Recientemente Comex Perú alertó que para que obras como el Teleférico de Choquequirao alcancen su potencial de desarrollo turístico total hace falta la ejecución paralela de una serie de obras públicas por casi S/ 2,000 millones que generen bienestar al turista visitante.

Al respecto, Koechlin indica que atraer visitas a un destino no es solo “crear un sistema de torres y cables”, como es el caso del teleférico señalado. Por ello, insta a que el Estado peruano replique estrategias que otros países han aplicado para promover el turismo.

“Varios tienen equipos multisectoriales de ministros. Es casi un mini consejo de aquellas carteras asociadas al turismo. Eso en el Perú no se da. Tenemos instrumentos, como el Plan Copesco o ProInversión, pero la unión de esas varas en una sola estrategia no la tenemos”, refiere.

