-¿Cómo se puede resumir la gestión actual?

Con este Gobierno uno esperaba que existiera una conciencia de que si uno acepta gobernar hasta el 2026, es porque entiende el diagnóstico y la situación del país. Que no solo se trata de un tema de querer durar (en el poder) como lo han hecho otros gobiernos, sino que hoy se requiere un Gobierno que actúe. Creo que ahí se ha generado una enorme decepción, que se refleja en la economía.

Hoy se exigen compromisos grandes, pero esos compromisos no se observan . No se ve un liderazgo realmente. Al único que vemos es al titular del ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero no se ve un similar dinamismo, convencimiento de otros ministerios.

-¿Cómo evalúa las acciones que ha tomado el MEF en medio de la recesión?

No sé qué sucederá a la interna (del MEF) en cuanto a exigencias, pedidos o convencimiento de acciones que se tienen que tomar. En otras circunstancias, cuando se está comprometido con una determinada política, y esa política no la quiere el presidente o la presidenta, hay dos opciones como ministro: “juegas” con lo que quiere el presidente, lo cual significa que no estás convencido realmente con lo que quieres hacer; o sino renuncias.

-¿Cuál es su análisis sobre el Plan Unidos?

Analizando el plan, por ejemplo, yo diría que tiene mensajes correctos: hay que alentar la inversión privada, hay que impulsar megaproyectos, ir tras la simplificación. Pero hoy se te exige cosas más valientes, cosas donde realmente te comprometas. El empresario dice: “¿Cómo esto que me dices en un papel va finalmente a darse en la práctica?”.

Además, ¿quién lidera todos estos temas? La fuerza no viene solo del ministro o del ministerio, viene de un respaldo sólido, concreto, claro, “en la cancha”, del premier y de la presidenta o del presidente de turno, quien tiene que estar atrás empujando a sus ministros. Entonces esa combinación de cosas, de señales potentes es lo que le está faltando ahora.

-Se podría cuestionar por qué se le exige más a este Gobierno…

Alguien podría decir “pero antes no exigías eso”. Las cosas hoy son más complicadas y al que hoy está se le exige. Si las cosas siguen como están, al que viene se le exigirá más. Hoy no hay espacio para “flotar” como tal vez lo hubo antes, cuando estábamos creciendo mucho.

Ahora, lo mismo que hacía el anterior, ya no puedes hacerlo tú. Si aceptaste gobernar hasta el 2026, es para hacer lo que tienes que hacer. Si su objetivo es simplemente hacer unas cuantas cosas y durar, no gracias.

-Dice que si se va a quedar hasta el 2026, hay que “hacer lo que se tiene que hacer”. ¿Qué significa ello? ¿Reformas?

Para hacer una reforma, uno primero tiene que “abrir trocha”. Lo primero que se le exige hoy es que lo haga.

-¿Lo está haciendo?

No veo que lo esté haciendo honestamente. Tiene que abrir trochas. Acá nadie le exige a este Gobierno todas las reformas en tres años, sino que escoja algunas, se comprometa en estas y sea valiente.

-¿Qué reformas se pueden hacer? ¿Solo la política?

Hay tres áreas de reforma que voy a tocar en la CADE Ejecutivos y que se tienen que abordar. Una es la reforma política. Si yo tuviera que escoger de la lista un tema inmediato que se pueda avanzar, sería la bicameralidad y reelección de congresistas. Otro conjunto de reformas tiene que estar en el parte de reforma del Estado. Ahí entran temas como los de gobernanza. El otro eje de propuestas, por ejemplo, está en el ámbito de inversión privada, es sobre eficiencia del sector privado, donde también se incluye al mercado laboral.

-¿Cómo puede hacer estas reformas sin respaldo político?

Eso es justamente lo que tiene que analizar este Gobierno: no tengo bancada, entonces tengo dos equilibrios: si yo no puedo hacer esto, ¿qué hago acá?

-¿Si no puedo hacer una reforma política, del Estado y laboral, qué hará hasta el 2026?

¿A qué vamos a jugar? ¿A crecer 1% o 2%? Mientras tanto, la pobreza va a llegar a nivel de pandemia; la situación social no va a esperar a que las cosas continúen así hasta el 2026.

Se requiere un Gobierno que esté dispuesto, que está realmente convencido de que hay reformas que van a cambiar lo que se necesita urgentemente. De alguna manera eso es lo que está esperando la inversión privada.

Eso es lo que no se ve en este Gobierno, que realmente haya una lectura de las consecuencias no solamente económicas sino políticas y sociales de “jugar a estar en equilibrio” y tratar de llegar al 2026, quedando bien con uno y con otro, pero no “rompiendo huevos” . Porque como dice la frase: “Si quieres tortillas, rompe huevos”.

-¿Cómo ve la parte fiscal?

Es un tema que tarde o temprano nos va a tocar la puerta. Si esto de estar rompiendo la regla fiscal continúa, en algún momento podemos terminar –sin darnos cuenta– entrando en una dinámica de crecimiento del déficit y la deuda pública.

Hoy no se ve, pero es muy fácil predecirlo, que esto va a suceder si seguimos creciendo poco.

-¿Ha revisado la propuesta de reforma de pensiones?

La reforma de pensiones es algo cuyas consecuencias fiscales van a venir más adelante. Las proyecciones que se han hecho y que se han puesto son limitadas, yo no me las creo. Los resultados que se proyectan son muy sensibles a los supuestos que tomes.

Me parece superirresponsable si se aprueba sin conocer ese detalle (el de las proyecciones) y ahí yo dejo el encargo público al Consejo Fiscal. Además, yo exigiría que esta reforma pase también por el visto bueno de la OCDE.

-En el marco de la CADE, ¿cómo evalúa el vínculo entre el Estado y el privado?

Un país, no solamente funciona con decisiones del Estado, sino también por decisiones privadas, pero ambas decisiones interactúan. En las circunstancias actuales, hemos venido heredando una falta de responsabilidad del Estado respecto a las políticas necesarias para que el privado responda.

Pese a que la inversión privada ha venido desacelerándose en los últimos años, se ha seguido invirtiendo. Y se sigue invirtiendo cuando las oportunidades se han generado. Con oportunidades me refiero a respeto a los derechos institucionales, a las reglas de juego.

-Usted hablaba de tres puntos para su ponencia de la CADE.

Son tres ámbitos: Institucional, reformas del Estado e inversión privada. En la parte institucional casi no se ha avanzado nada, me refiero fundamentalmente a la reforma política. En lo que es el Estado ha habido algún avance, aunque en el papel. Habría que ver el impacto. Pero, quiero resaltar el plan Con Punche Servir y el último D.Leg. de apoyo por parte del Poder Ejecutivo para darle funcionarios de primer nivel a los gobiernos subnacionales.

Ahí paran los avances, porque cuando entramos al eje de inversión privada, no hay nada. ¿Qué se propone? El tema de la calidad de las leyes. Requieres tener una oficina autónoma dentro del Congreso de la República para que haya una evaluación de los proyectos ex ante, su valoración, ver su impacto, qué beneficios trae, etcétera.

-Dentro estaba el mercado laboral, ¿qué se podría impulsar ahí?

La Agenda 19 es un retroceso por donde lo mires, pero ya se fue Pedro Castillo. ¿Qué se hace ahora? Nada, silencio.

Si quieres dar un mensaje reactivador a futuro, (un plan con) “un nombre bonito” no te va a ayudar a decir que las cosas van bien. A tu nombre bonito rápidamente lo van a matar cuando se comience a observar quién es quién dentro del Gabinete. Tu lista de ese nuevo plan de nombre bonito puede estar en lo correcto, pero queda por ver cómo lo vas a implementar.

Se presenta “Tablero de Productividad” para Perú

La productividad es un factor fundamental para generar mayor bienestar. Esta mide la capacidad de un país para producir más bienes y servicios a partir de los factores acumulados, y depende de la eficiencia con la que se combinan el trabajo y el capital, la cual está asociada a aspectos tecnológicos, regulatorios, institucionales, entre otros.

Por tanto, más productividad se traduce en mayor crecimiento, mejor calidad de vida y mayor bienestar. Lamentablemente, la economía peruana ha perdido productividad en los últimos 20 años.

En este contexto, resulta esencial hacer un seguimiento cercano a la evolución de la productividad y a sus factores determinantes para orientar el desarrollo de políticas públicas que procuren su incremento progresivo.

Es así que con la colaboración de Apoyo Consultoría, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) ha elaborado el Tablero de Productividad 2023, el cual contiene un conjunto de datos estadísticos para monitorear la productividad del país y los factores que la determinan.

El tablero, además, incluye un simulador que permite recrear escenarios sobre “qué pasaría con la productividad en el país si pudiéramos alcanzar los niveles de PEA asalariada o de capital humano de los países de la Alianza del Pacífico o de la OCDE”.

El referido tablero se ha organizado en función a ocho componentes o “cajas” organizadas en tres grupos. El primer grupo contiene diversos indicadores que permiten aproximar la variable productividad. El segundo grupo atañe a los factores que determinan los niveles de la productividad según la literatura especializada, y el tercer grupo corresponde a la caja “Simulador” que permite analizar el impacto en la productividad ante un incremento en sus determinantes.

