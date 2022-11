El presidente del Gremio de Transporte Interprovincial de Pasajeros Cotrap –Apoip, Martín Ojeda, anunció que esta paralización indefinida será acatada por los propietarios de cerca de 15 mil buses desde el 22 de noviembre. Además, en la lucha también se encuentra, según Ojeda, el gremio del transporte de carga pesada.

“Nuestro pliego de reclamos tiene que ver con el alza del diésel que hoy se lleva el 60% de nuestros costos logísticos en combustible cuando antes era de 30%; la ampliación de cuatro meses (acaba en enero) a un año de la devolución del 40% de los peajes. Otro punto es el proyecto de ley que todavía está en el Congreso para la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)”, precisó.

En ese sentido, lamentó que, pese a que hubo una conversación en la víspera con el premier Aníbal Torres en el que el ministro de Transportes, Richard Tineo, se comprometió a reunirse con los transportistas, el encuentro no se haya dado a la fecha. “Los empresarios ya tomaron la decisión de paralizar, porque es perder la facturación de unos días para obtener un bien mayor”, añadió Ojeda, quien se mostró confiado en obtener respuesta del Gobierno debido a la cercanía de las fiestas navideñas.

Sin embargo, la medida anunciada por el representante de Cotrap –Apoip no tendrá el respaldo del 100% de empresas de transporte interprovincial. Así lo manifestó, el gerente general de Civa, Luis Ciccia, quien negó que tengan como iniciativa una paralización.

“Si se da el paro de camioneros, probablemente, tengamos que no salir a fuerza, de modo que se salvaguarde la integridad de los pasajeros y de las unidades. Pero no porque estemos impulsando la medida. No hay forma de que los propietarios paremos si estamos administrado bien y podemos cubrir el costo, aunque la utilidad no sea la misma”, expresó Ciccia.

Perspectivas

El también presidente ejecutivo de Civa indicó que, al cierre de este año, las ventas en la empresa que cubre 56 destinos del norte, sur e incluso el oriente, alcanzarían las cifras de facturación del 2019. Hasta la fecha, la compañía ya tiene cerca de un 90% de avance en relación al año prepandémico y proyecta un crecimiento de 30% con respecto al 2021.

Asimismo, adelantó que ya se empiezan a registrar reservas de viajes para Navidad, sobre todo, en destinos del norte como Máncora. En el récord de lugares con mayor preferencia están Piura, Chiclayo, Trujillo, Tumbes, mientras que, en el caso del sur, figura Desaguadero, en Puno.

Por su parte, Ojeda coincidió en que se da una recuperación de la demanda del servicio interprovincial, lo que a nivel del sector ha permitido una recuperación del 70% de la etapa precovid. “De seguir a ese ritmo, podríamos llegar a un 100% a fin de año, pero está sujeto a las soluciones que nos brinde el Gobierno”, insistió.

Asimismo, no descartó el recurrente aumento de precios en los pasajes en las fechas cercanas a las festividades; por ello, recomendó comprar desde ahora los boletos de traslado a través de las plataformas de venta digital. En esa línea, recordó que el sector no ha sincerado el valor de los pasajes y, a la fecha, solo se han dado incrementos de entre 20% a 25% cuando lo real debería estar cercano al 50% del precio que se tenía en el 2019.