Este 20 de julio se estrenará la película de Barbie en el Perú, pero la muñeca de Mattel ya había generado gran interés por sus fanáticos hace varios meses, cuando se lanzó el tráiler del filme. A raíz de ello, se ha generado un gran impacto económico tanto a nivel nacional, como internacional, logrando altas ventas en su semana de lanzamiento.

¿Cuál es el impacto económico de la película Barbie?

Gino Sáenz, alumno de Economía de la Universidad del Pacífico, en el blog de Gestión, realizó un análisis sobre la inversión que tuvo la película de Barbie. El estudiante indicó que el presupuesto para la producción fue de US$ 100 millones.

Esta producción logró que el precio de las acciones de Mattel ascendieran un 22% y la venta de muñecas del 2023 y 2024 subieron en un 5.3% y 6.8%. En el Perú, la venta de muñecas, accesorios y ropa se duplicó a comparación del año pasado.

¿Cuántas entradas se vendieron en el Perú con el fenómeno de Barbie?

En una entrevista con El Comercio, Adraiana Morel, gerenta de marketing de West Bay, distribuidora de Warner Bros, contó en qué estado se encuentra la venta de entradas para el estreno de Barbie. La profesional mencionó que ya se han logrado vender más de 123,000 boletos en las cadenas de cine.

¿Cuánto dinero se espera recaudar con la película de Barbie?

Margot Robbie y Ryan Gosling son los protagonistas de la película de Barbie, la cual será proyectada en 4,200 cines de Estados Unidos. Warner Bros espera que la cinta recaude unos US$ 75 millones.

Según Deadline, a nivel mundial, Barbie podría recaudar una cifra de US$ 165 millones, de los cuales, US$ 60 y US$ 65 millones procederían de 69 mercados internacionales, siendo México uno de los principales.

Margot Robbie y Ryan Gosling son los protagonistas de la nueva película de "Barbie". (Foto: Warner Bros)