El ajuste positivo en las proyecciones se basa en una disminución de la inflación y la posibilidad de recortes en la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Estos factores impulsarán el consumo privado en los siguientes años.

“Se espera que la inflación siga disminuyendo a medida que los aumentos de los precios de los alimentos relacionados con el clima se disipen”, destacó el BM.

Este contexto permitiría nuevas reducciones en la tasa de referencia del BCRP, facilitando el consumo durante este año y el 2025.

Sin embargo, no se espera una tendencia de aceleración en los próximos años, principalmente por el efecto de las elecciones presidenciales del 2026, factor que podría impactar negativamente en la inversión privada.

Respecto a los impuestos, el el ex ministro de economía, Luis Miguel Castilla, consideró que “las normas que el MEF aprobaría por facultades no van a dar rendimientos muy grandes en los próximos años; los impuestos a las plataformas de streaming, por ejemplo no tienen mayor incidencia de generar ingresos”, consideró.

Otro riesgo latente es la aprobación de una serie de proyectos de ley (por parte del Congreso) que inducen a un mayor gasto que será considerado en el presupuesto del 2025.

Para el 2024

Otros aspectos que no menciona la entidad internacional, pero que es considerado por diversos expertos es que el retiro de los fondos previsionales y la CTS podría disparar el consumo en la segunda mitad del año, contribuyendo a un mayor dinamismo de la demanda interna y de la inversión privada a través del Comercio y la Manufactura.

En cuanto a la inversión privada, el Banco Mundial anticipa una recuperación lenta tras la caída del 7.2% registrada en 2023, debido a la persistente incertidumbre política que afecta la confianza empresarial. Sin embargo, se prevé que el aumento moderado del precio del cobre y el incremento de la producción minera contribuirán al crecimiento de las exportaciones.

Las previsiones están sujetas a diversos riesgos, principalmente a la baja. Entre estos se incluyen la posibilidad de condiciones financieras globales más restrictivas, altos niveles de deuda local y una desaceleración del crecimiento chino, que impactaría las exportaciones de la región. Además, los fenómenos meteorológicos -como el Fenómeno de El Niño- extremos relacionados con el cambio climático también representan un riesgo significativo.

Perspectiva Regional

A nivel regional, el informe pronostica que el crecimiento en América Latina y el Caribe se desacelerará a un 1.8% en 2024, para luego repuntar a un 2.7% en 2025, a medida que se normalicen las tasas de interés y disminuya la inflación. Los precios de los productos básicos respaldarán las exportaciones de la región, aunque el crecimiento moderado de China podría limitar la demanda de estos productos.

