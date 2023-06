El Banco Central de Reserva (BCR) dio a conocer que la balanza comercial acumulada en los últimos doce meses alcanzó un superávit de US$ 10,999 millones a abril de este año

Mediante un informe se precisó que la balanza comercial registró un superávit mensual de US$ 1,214 millones en abril, superior en US$ 903 millones al resultado de abril del 2022.

(Foto: Difusión BCR)

Pese a los volúmenes embarcados más altos (2.7%), las exportaciones en el mencionado mes fueron de US$ 5,063 millones, inferiores en 5.5% en comparación de abril del 2022. Esto se debe a los menores precios de los productos tradicionales como el cobre, zinc e hidrocarburos.

Es así, que las ventas totales al exterior en los cuatro primeros meses del año sumaron US$ 20 552 millones, una disminución de 7,5 por ciento respecto a las del mismo periodo de 2022.

En abril del 2023, las exportaciones de productos tradicionales fueron de US$ 3,680 millones, lo que representó una caída de 9.4% interanual, debido a los menores envíos de todas las categorías, excepto petróleo y derivados. Frente a igual mes de 2022, los productos no tradicionales aumentaron en 6.5% a US$ 1 366 millones.

(Foto: Difusión BCR)

Esto se explica principalmente por el incremento del 6.6% de los volúmenes embarcados de productos agropecuarios, pesqueros y de minería no metálica.

Finalmente, las importaciones se redujeron en 23.7% a US$ 3 849 millones en abril, debido principalmente a una disminución de los volúmenes y precios de los insumos industriales, así como a las menores compras de bienes de capital.

En los cuatro primeros meses del 2023, las compras cumuladas del exterior descendieron 12.9% a US$ 15,684 millones.

(Foto: Difusión BCR)

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí.