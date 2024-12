En el informe se detalló que en este año se alcanzaron los US$ 20,313 millones, comparado con los US$ 16,571 millones del primer trimestre y los US$ 17,659 millones del segundo.

Por otra parte, se identificó que esta alza de exportaciones se dio, principalmente, por embarques de productos tradicionales, así como la salida de productos no tradicionales.

De acuerdo con Erick Anticona, profesor de Negocios Internacionales de la UP, las agroexportaciones son los productos no tradicionales que tienen una gran proyección en los próximos años, ya que siguen en crecimiento y estimó que, durante este año, han “aumentado entre 21% y 23%”, mientras que para el próximo año “habría un posible crecimiento del 26% al 27%”.

“Dentro de lo que significan las exportaciones (de productos no tradicionales), la uva, el mango, los arándanos y la palta son los productos más representativos. Definitivamente, el 2024 ha permitido un posicionamiento preferencial de estos artículos para el próximo año”, añadió.

Sin embargo, señaló que existen dos factores de suma importancia que podrían afectar las exportaciones de productos no tradicionales. “Un factor determinante es el cambio climático, que según los expertos, se espera que no hayan grandes variaciones que afecten la parte agrícola; mientras que el otro factor tiene que ver con el incremento de hectáreas que se van a dar para el próximo año”, señaló.

Anticona también afirmó que existen proyectos en curso, como Chavimochic, Chimecas, Majes, entre otros, que serán importantes para el futuro de las exportaciones, ya que “se espera que puedan tener un mayor nivel de actividad para el segundo semestre del 2025, o para inicios del primer semestre del 2026″.

Por su parte, Edgar Vásquez, exministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú y director del Centro de Investigación de Economía y Negocios (CIEN) de Adex, dijo a Gestión que, además de la agroindustria, hay otros productos en los sectores de confección (algodón) y químico que arrastran en positivo la exportación no tradicional, mientras que hay algunos sectores que están afectados, tales como la pesca (pota y anchoveta), el forestal y el textil (tejidos e hilados), que están cayendo.

Impacto de la exportación de productos tradicionales

Tanto Anticona como Vásquez concuerdan con el informe enviado por BCRP, al mencionar que los valores del precio, sumado con el ascenso en el aumento de producción, tanto en metales como hidrocarburos, cumplen un rol relevante en la exportación de productos tradicionales.

“Los precios de los minerales se han incrementado en el mercado internacional. Entonces, ha habido una suma de factores que han permitido este beneficio en el incremento de las importaciones, sobre todo en los minerales de oro, plata, cobre y zinc”, indicó Anticona.

“Este año se ha incrementado el precio del oro incluso en un 3.4%, en caso de la plata se ha incrementado en 2.8% y el cobre también ha estado en la misma ascendencia con respecto a su crecimiento a nivel internacional”, agregó.

Este año, las exportaciones representaron el 27.5% del Producto Bruto Interno (PBI) del país durante el tercer trimestre. Esto significaría un aumento de 3.5% puntos respecto al mismo período en el año 2023, según el BCRP.

Mientras tanto, según datos de la Asociación de Exportadores (ADEX), Perú sigue proyectándose como una economía clave en el comercio internacional, siendo el quinto mayor exportador de América Latina y El Caribe.

Futuro de las exportaciones peruanas

Respecto a los retos y perspectivas para el sector exportador en los próximos años, Erick Anticona señaló que, para el año 2025, se deben afianzar los proyectos de generación de mayor superficie agrícola, para impulsar la exportación de algunos otros productos costeños (pitahaya y fresa) que están en camino ascendente.

Asimismo, subrayó la importancia de dar un mayor soporte técnico a productos de la ceja de selva, como kion, cúrcuma y cacao, que han tenido un “desarrollo interesante”.

En cuanto al exministro Vásquez, estima que para el siguiente año se alcanzarán cifras históricas en el Perú respecto a las exportaciones peruanas. “Las perspectivas son favorables, este año vamos a superar los US$ 73,000 millones en exportaciones y en el 2025 vamos a estar alrededor de los US$ 75,000 millones, alcanzando un récord histórico”, aseguró.

“El Perú es un proveedor de los llamados super food, que tienen una demanda creciente a escala global y hacia futuro, con una mirada muy favorable por el lado la ampliación de la frontera agrícola que podrían generarse con este reinicio de estos proyectos de irrigación (Chinecas en Áncash y el Sistema Hídrico Integral Valle Chancay en Lambayeque) en el Norte”, concluyó.

