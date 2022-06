Aún se esperan retrocesos en el precio del cobre, pero no a los niveles del 2020. Todo ello, impactaría en las cuentas fiscales del Perú, pero sin ser una situación dramática, señaló Diego Camacho, economista Internacional de Research de Credicorp Capital.

Cabe indicar que el precio del cobre se posicionó por debajo de la barrera de US$ 4 la semana pasada. Según reportó Credicorp Capital el metal ha tenido un descenso de 21% con respecto a su pico del 2022. A la fecha, el precio del cobre a 3 meses (Commodity Exchange -Comex-de Nueva York) oscila en niveles entre US$ 3.7 y 3.8 la libra, separados aún de los registros del 2020, en general por debajo del US$ 3.5.

Camacho señaló que se espera que la dinámica bajista en el precio del cobre, traiga consigo un deterioro de las cuentas fiscales esperadas en países como Perú, aunque seguirán siendo auspiciosas.

“El cobre ha venido con un retroceso importante en las últimas semanas, en línea con otras materias primas, y la creciente preocupación de la actividad económica global. Esta perspectiva sobre la desaceleración de la economía mundial es consistente con que aún se esperen retrocesos adicionales en el precio, pero sin estar en niveles inferiores a los que se tenía en el 2020. Se proyecta entonces una moderación del ingreso fiscal de las economías que exportan el metal como Perú, y también de las compañías involucradas. No será niveles de ingresos catastróficos, pero sí menos estimulantes″, anotó.

Mencionó que en el corto plazo, uno de los factores que podrían atenuar sus correcciones a la baja, es una normalización por parte de China en su producción manufacturera, a la par de una disminución de la restricciones de su política de cero COVID.

“Los retrocesos en el cobre van a ser más suaves de los que podrían ver, por ejemplo, en el níquel, petróleo o el aluminio. Esto porque el cobre nunca subió tanto a raíz de la guerra de Rusia, como sí lo hicieron los otros”, apuntó.

Fuente: Credicorp Capital

Sobre el petróleo y fertilizantes

El representante de Credicorp Capital indicó que las correcciones en el precio del petróleo alivian las presiones de inflación, sobre todo de economías que son importadores netos como Perú.

Asimismo, señaló que otro factor importante para los resultados de inflación es la evolución a la baja de los precios de los fertilizantes. “Hemos visto un descenso importante en el precio de los fertilizantes, y creemos que se reflejará en la segunda parte del año con una moderación de los precios de alimentos en todas las economías de la región”, anotó.

Fuente: Credicorp Capital