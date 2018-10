Aspec pide resolver contrato del Metropolitano en caso sea viable, ¿qué argumenta?

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) solicitó renegociar o, si es jurídicamente viable, resolver el contrato del Metropolitano por ser “leonino para los intereses de la comunidad”.

“A la par hay que investigar si hubo corrupción en su tramitación y firma y sancionar ejemplarmente a los responsables”, enfatizó el presidente de la Aspec, Crisólogo Cáceres.

¿Cuáles son los argumentos para hacer dicho pedido?, pues por la “situación tensa” que ha ocasionado que las empresas operadoras del Metropolitano anuncien que, a partir del 1 de noviembre, el pasaje de dicho sistema de transporte subirá de S/ 2.50 a S/ 2.85.

A esto se suma que, en respuesta, Protransporte ha otorgado un plazo de 45 días hábiles a las empresas Perú Masivo, Lima Bus, Lima Vías Express y Transvial Lima para que subsanen los incumplimientos en el contrato de concesión consignados en los informes técnicos y legales de la Contraloría General de la República y de Invermet, que es el supervisor de contratos de concesión de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

En esos informes se identificaron faltas de dichos operadores que están referidas a la ausencia de capital social mínimo (US$ 3 millones); la falta de inscripción de buses troncales y alimentadores en el patrimonio del fideicomiso fiduciario; y el riesgo de insolvencia de las empresas debido a las deudas detectadas.

Ante este “sombrío panorama”, la Aspec señaló que todos estos problemas se originan en un “pésimo contrato de concesión” suscrito por la MML y las empresas operarias del Metropolitano.

“Inexplicablemente las empresas tienen más derechos y prerrogativas que el municipio”, anotó.

Cáceres recordó que, inicialmente la ruta del Metropolitano uniría Chorrillos hasta El Naranjal. Posteriormente, la MML mediante una adenda, decidió ampliarla hasta el Parque Chimpu Ocllo en Comas.

Para el efecto el municipio se comprometió a construir el corredor que se requería, lo cual no sucede hasta la fecha pese a los años transcurridos. “Las consecuencias de esta situación son que el plazo de la concesión no ha empezado a correr y que las empresas no están abonando lo que deberían”, anotó.

Además el Comité de Operadores que, entre otras funciones, tiene a su cargo la determinación del monto de los pasajes, está integrado por seis miembros de los cuales cuatro son representantes de las empresas operadoras, uno representa a la empresa de recaudación y, finalmente, un solitario representante de la MML que está en notoria inferioridad de condiciones.

“Por eso, aunque la calidad del servicio deja mucho que desear, los transportistas suben los pasajes cuando quieren y, al ser minoría, la MML no puede oponerse”, detalló.

En cuanto a la cláusula de renegociación, ella básicamente establece que la misma procede si los operadores dejan de prestar el servicio lo cual, obviamente, no van a hacer, según el presidente de la Aspec.

“Por eso habrá que ver si las faltas identificadas servirán para que se renegocie este pésimo contrato y sus adendas”, añadió.

Manifestó que aunque las empresas manifiestan que no se han cubierto sus expectativas en el sentido de que no hay la cantidad de pasajeros que creyeron que iba a haber, "lo que vemos todos los días demuestra lo contrario".

“Se ven paraderos atiborrados de gente que está pugnando por abordar las unidades, luego las unidades las vemos atestadas de personas”, finalizó.