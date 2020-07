El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, señaló que los costos evitables en la cadena logística de los exportadores peruanos ascienden hasta US$ 300 por barril y que, en todo el año, estos sumaron cerca de US$ 650 millones. Estos costos evitables, dijo Vásquez, están enfocados en los costos que los exportadores pagan por servicios que no se les brinda o cobros duplicados.

En ese sentido, el ministro señaló que con la reciente emisión del Decreto Legislativo 1492, que busca reducir estos costos logísticos, está enfocada en dos frentes: la digitalización de procesos, pero también la transparencia de los cobros, tarifas y servicios que se brindan en los terminales portuarios a los exportadores.

Ante tal panorama, Diego Galindo, Director de la Asociación Marítima del Perú (Asmarpe), se mostró de acuerdo con los objetivos de digitalizar procesos y la eliminación de procedimientos manuales o documentales, pues indicó que la industria naviera está enfocada en dicha línea y en el mayor uso de tecnología para generar eficiencia. Sin embargo, cuestionó algunas de las cifras señaladas por el ministro Vásquez.

“Lo primero que me llama la atención, sin entrar a discutir el monto, es que si esos US$ 650 millones de presuntos costos evitables los divides entre los US$ 300 por contenedor, que se señala, te daría 2′176,000 contenedores que se movieron en el 2019. La realidad es que si se revisan las cifras de la aduana peruana, los movimientos de contenedores señalan que se exportaron 410,253 contenedores y se importaron 514,749. Si se suman, da 925,002 contenedores. De saque estamos hablando de que los números están completamente errados por lo menos en el volumen. Me llama profundamente la atención la falta de preparación y que se diga que hay 2 millones de contenedores cuando en realidad hay un millón. Se ha equivocado más de un millón. Claramente es falta de preparación y poca prolijidad”, dijo Galindo.

Los costos evitables: ¿cuáles son?

El director de Asmarpe también hace referencia al estudio Impacto de los costos logísticos en la competitividad del comercio exterior, elaborado por el Banco Mundial para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En ese contexto, Galindo explica cuál es la composición de los costos evitables identificados en la cadena logística para los exportadores peruanos. Dicho estudio evalúa los sobrecostos en la cadena logística de la exportación de productos como cacao, quinua, café, uva, cebolla.

“El estudio identifica que un 17% de los costos evitables está en las mermas. Que haya un 17% de merma es evitable porque podrías tener mejores carreteras que te permitan tener menor merma. Un 20% de los costos evitables está transporte, hay colas camiones de kilómetros porque las vías de acceso al puerto del Callao son un desastre y el transporte se hace caro. Otro 12% de los costos evitables está en la seguridad, lo cual es evitable porque el Estado debería garantizar la seguridad en el puerto”, señala Galindo.

En ese sentido, Galindo critica el Decreto Legislativo 1492, que busca transparentar los costos logísticos, como señaló el ministro Vásquez, se ubican en la composición de Nodo puerto, los cuales tienen un peso de 4% en los costos evitables. Además, señala que los costos atribuibles a las líneas navieras solo representan un 20% de dicho 4%, es decir cerca de 1% de los costos evitables totales identificados por el Banco Mundial.

“Mi visión es que qué sentido tiene enfocarse en el 1% de los costos evitables, que dicho sea de paso no es evitable porque son servicios completamente negociables complementarios al costo, si no se enfocan en los costos del 17% de merma, 20% de merma, y otros, que son atribuibles al Estado. Evitables me parecen los otros que son componentes más grandes y están en las manos de gobierno en dar infraestructura, seguridad, protocolos fitosanitarios. Es una visión de costos evitables bien caprichosa con costos y servicios y tasas relacionadas al costo marítimo”, indicó.

Y sobre los costos imputados al sector naviero, Galindo manifestó que “son servicios completamente negociables en el marco de la libre competencia”. “Son tasas que están reflejadas en contratos entre dos partes privadas. Acá no estamos hablando de pequeños importadores porque el 95% de los clientes de las navieras no son mypes, sino son grandes retailers y grandes exportadores. Solo el 5% de los clientes de las navieras son mypes”, manifestó.

El director de Asmarpe ratificó la posición de su gremio sobre la inconstitucionalidad del decreto legislativo 1492. Detalló que el grupo de control constitucional del Congreso, liderado por el congresista Gino Costa, viene haciendo el análisis de dicho decreto, pues es cuestionado por los gremios marítimos ya que, señalan, se excede de las facultades otorgadas. En las próximas semanas, dicha comisión procedería a votar sobre la constitucionalidad de mismo.

“Hemos tenido una reunión con Mincetur donde hicimos llegar nuestra posición principista porque excede las facultades delegadas. También hemos participado como gremio en el grupo de trabajo del Congreso, que lidera el congresista Gino Costa. Ahora este grupo de trabajo tiene que deliberar y deben estar emitiendo una opinión sobre la constitucionalidad de dicho decreto”, indicó el vocero de Asmarpe.