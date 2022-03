El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que el alza de precios se debe a las empresas, dado que existen monopolios y oligopolios.

“Tenemos que combatir necesariamente los monopolios y los oligopolios porque estas situaciones son las que determinan que los precios se eleven considerablemente, si no vamos a combatir eso, no se puede hablar de economía social de mercado”, afirmó.

Cabe indicar que hace unos días, el presidente de la República, dijo el sábado pasado que en 20 días se revisarán los contrato con las empresas y el Estado. Es decir, que desde el 18 de marzo se iniciaría la revisión de contratos.

No es la primera vez que se culpa a las empresas por alza de precios o revisiones de contratos, antes ocurrió con el tema de Camisea y en otro momento, en diciembre del año pasado, al indicar que en enero pasado se revisarían los contratos.

Cambio de Constitución

De otro lado, Aníbal Torres indicó que no ha promovido ni promueve la redacción de una nueva constitución mediante una Asamblea Constituyente, y reiteró que la actual gestión sea “comunista”.

“La política ha sido la misma desde el inicio, no promovemos ni vamos a promover la Asamblea Constituyente, pero eso no significa que los ciudadanos no lo pueden promover porque es su derecho así como oponerse a la Asamblea también es un derecho”, agregó.

“De manera que la política económica es clarísima, los quieran decir que somos comunistas, es falso de toda falsedad, no somos comunistas. Eso lo dicen porque no saben lo que es el comunismo, el comunismo es que haya partido único y economía planificada, nosotros somos todo lo contrario”, remarcó.

Las conferencia de prensa se da luego de que el presidente Pedro Castillo presidiera una nueva sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno. Cabe indicar que el día lunes se dio la renuncia de Juan Silva al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones.

El pronunciamiento se da también a pocos días de que el Gabinete se presente ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza.