El ministro ha llegado para acelerar varios pendientes de la gestión pasada, ¿cómo ve esos cambios?

En la gestión previa, había demasiado énfasis en el incremento del gasto público como una medida para salir de la recesión y para reactivar la economía. Lo cual es equivocado, el gasto tiene que ser dentro de los centros de respeto a reglas fiscales. Entonces, hacer dos cosas. Hay que controlar el gasto público y darle más importancia -e impulso- a la actividad privada.

Va en línea con lo que está trabajando Arista. Acelerar la inversión privada y para reducir el gasto, ha propuesto un Plan de austeridad...

En general el cambio de enfoque es correcto. Es difícil, pero tiene que hacer que las expectativas privadas se reviertan y levanten. Yo creo que está mejor encaminado. Sobre la austeridad, lo positivo son los mensajes de cumplir con la reglas fiscales y decir “aquí hubo una expansión muy grande del gasto”. Empezando por el gasto en planilla de más de S/ 10 000 millones para este año, que no debería materializarse. No hay espacio para una expansión de planilla de esa magnitud.

¿Qué consejo le daría al nuevo ministro sobre este tema?

Tiene que tener mucho cuidado. Es que las medidas estas de austeridad no te van a generar el espacio suficiente como para reducir el gasto en la magnitud que necesitas. Entonces corres el riesgo de que sea un medio saludo a la bandera o que generes ineficiencias en el Estado sin lograr un resultado positivo. No puede confundir la escala de lo que puede ahorrar con lo que tiene que ajustar. Y lo otro, ser muy quirúrgico en lo que va re cortar, no puede decir solo “recortamos combustible”, porque hay entidades que la requieren para cumplir sus funciones.

Se ha puesto sobre la mesa un recorte también de los gastos en el Parlamento, que acaba de implementar un bono a sus trabajadores. ¿Esto no va a generarle una traba política?

El ministro sabe bien que el Congreso tiene autonomía para su propio presupuesto. Ahí no puedes remover nada, solo conversar con ellos porque han otorgado todo tipo de beneficios, que no tienen ninguna justificación menos en un contexto de recesión, de crecimiento de pobreza. Viven en una burbuja. No me parece mal si el ministro dice “paren la mano con sus propios beneficios”, que lo diga. Al final esa es parte del diálogo que tiene que haber con el Congreso.

Ha mencionado que buscarían un pacto fiscal, hay voluntad de diálogo...

Ojalá se dé para que el Congreso deje de sacar normas que torpedean el manejo de la escena pública, porque te generan gastos, más gastos y más gastos. Entonces a mí me parece bien que enfrente al Congreso, porque con esta suerte de pacto se corta el “cada quien hace lo que quiere” estaba generando muchísimo daño. Entonces, ahí tiene que ver cómo hace para que lo escuchen, porque el Ejecutivo era muy permisivo con el Congreso.

¿Cree que él tenga capacidad de diálogo con el Congreso?

José Arista es un ministro que conoce muy bien los temas de la Hacienda Pública, conoce muy bien cómo funciona el Estado. Ya ha estado antes en el MEF, pero debe tomar en cuenta que ahora es mucho más demandante, hay muchas más agendas. Lo que es bueno es que él es político, ha sido Gobernador Regional y conoce la parte política como para tener más chance de algún tipo de puente.

¿El Congreso querrá dialogar?

Ojalá. Los congresos en Perú en los últimos años no han mostrado mucha voluntad ni por ser sensatos, ni por ser responsables, y menos aún por dialogar pero, digamos, tiene por lo menos más chance que la gestión anterior por el perfil.

Sobre Petroperú, se va a cambiar al directorio, incluyendo a Pedro Chira, ¿cuáles serían los otros pasos?

Evidentemente, tiene que tomar acción. La situación no es blanco o negro. La izquierda te va decir “hay que rescatarla como sea, cueste lo que cueste” y la derecha dice “hay que matar Petroperú, a como dé lugar” Y ninguna de las dos es correcta. Hay zonas en donde solo llega la estatal y debe mantenerse así, pero tiene que hacerlo bien. Ha habido un manejo bastante irresponsable. Tienen que ver cómo hacer que sea sostenible, pero sin que esa sea una licencia para que haga lo que quiera.

Se han visto algunos cambios en sectores estratégicos como Minas y Economía, pero hay otros como Produce donde no se ven avances ¿Qué otros cambios tendría que hacer el Premier (Alberto Otárola)?

Más allá de alguna cartera en particular, todos los sectores deben estar alineados con el Ministerio de Economía: Producción, Minas, Ambiente, Vivienda. O sea, todos tienen que estar en la frecuencia del MEF y el MEF debe marcar la pauta. Los ministros que no estén en esa frecuencia se deben cambiar.

Economía e inversiones

Tanto el MEF como el Banco Central de Reserva del Perú esperan un crecimiento de 3%, ¿es muy optimista?

La economía estaba muy débil, tuviste todos los factores temporales. La economía, sin choques, igual hubiera estado bastante plana el año pasado. De totas formas hubiera estado cerca a cero. No es que la economía venía bien. Todo el horizonte del Marco Macroeconómico Multianual es irresponsable porque asume que vas a generar ingresos que no vas a generar. Ya hemos criticado y hemos dicho esas proyecciones del marco, comenzando por el crecimiento, no son realistas. No puedes proyectar por 4 años un crecimiento continuo de 3.5%.

¿Y cuál es la estimación para este año?

Las expectativas que están siguiendo la recuperación del poder adquisitivo en los hogares, el cambio de timón en el MEF, el mensaje más positivo y directo al sector privado, que ojalá que vea acompañado acciones. Yo creo que un 2 es un punto de partida, digamos, razonable. Porque vas a tener por lo menos un punto de rebote, por lo menos, si no es 1.5 puntos.

El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ha dicho que Conga y Tía María sí van, ¿qué piensa al respecto?

Así como con Pedro Castillo, que esclavizó un nivel de políticas sin ningún tipo de evidencia y generaron ineficiencias en el Estado y perjuicio a los peruanos. Este gobierno como que está tirando para otro lado. A la opinión pública le encanta hablar de Tía María, que tiene que ir sí o sí, por lo que dice la ley y los documentos. Pero se debe tomar en cuenta que hay empresas que tienen una mala reputación, que tienen un pasado no precisamente transparente a las que se les debe cuestionar. Hablando de Angloamerican, para ser claros. Entonces, hay que tener que ser muy cuidadosos con eso.

Pero se necesitan los proyectos de inversión para salir de la recesión...

Necesitamos proyectos mineros, claramente. Impulsar la minería responsable, ambientalmente, socialmente. Y lo que necesitan esos proyectos es estabilidad de rueda de juego, paz social y van a ir caminando Y que el Estado acompañe en esas zonas tan alejadas, pero dicho esto yo no empezaría mi discurso diciendo que Tía María y Conga van. Se te puede complicar la cosa. Pero, bueno. Esa decisión del Gobierno.

¿Debería optar por proyectos de inversión que sean más fácil de sacar?

Sí. Hay muchos proyectos de infraestructura, como parcelas alrededor de puertos. Hay una serie de obras de proyectos, por ejemplo, que son necesarias, como para maximizar el potencial de Chancay y la operación del Jorge Chávez. Los aeropuertos a nivel nacional. Irrigaciones que están paradas. Hay un montón de agenda pública o público-privada que se puede empujar.

SOBRE EL AUTOR Mariana Ruiz Mariano Subeditora de Economía. Licenciada en Economía (Esan), con estudios de maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (PUCP). Tengo siete años analizando la coyuntura y economía nacional.

