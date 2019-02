Alcalde de La Molina: "No se construirán más viviendas en el distrito"

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, asegura que durante su gestión promoverá la inversión privada, pero deja en claro que la municipalidad no autorizará ningún proyecto para la construcción de viviendas, porque esto solo elevaría la densidad poblacional del distrito, empeorando así el caos vehicular que lo aqueja cada día.

“El distrito no da para más, no como espacio geográfico, sino por nuestro diseño urbanístico: para albergar personas, porque no tenemos las soluciones viales adecuadas. Cuando las haya, en 7 u 8 años más, bienvenida será toda inversión en nuevas viviendas. Nosotros les damos paso a todas las inversiones menos a eso. No (se construirán) más viviendas por un tiempo transitorio”, dijo en una entrevista con Gestion.pe.

Álvaro Paz de la Barra es abogado y preside la Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe).

Asegura también que la municipalidad actualmente tiene proyectos para la construcción de viviendas, “heredados” de la gestión pasada (de Juan Carlos Zurek ), por un total de S/ 30 millones, pero no aprobará su ejecución.

“Es impensable. No (se construirán) más viviendas en el distrito, no más densificación poblacional, que trae más densificación vehicular”, enfatizó el alcalde, quien señala que el problema del caos vehicular es en gran parte causa de la depreciación (de hasta en 33%, según sostiene) de las viviendas, y para quien la nueva medida posibilitará que el mercado “sincere” el valor de estas.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), Rodolfo Bragagnini, consideró que la disposición anunciada por el alcalde "está reñida con la ley", porque los inversionistas que adquieren un terreno con parámetros establecidos para la construcción de viviendas, pueden ejercer su derecho a ejecutar el proyecto.

Si la gestión municipal se opone a autorizarlo, dijo Bragagnini a Gestion.pe, "el inversionista puede recurrir a Indecopi, el Poder Judicial o la Fiscalía, porque esto no es una jungla donde cada alcalde puede hacer lo que quiere".

Las propuestas de inversión privada que sí promoverá el alcalde son aquellas que permitan un mayor acercamiento a la cultura y el deporte. En el corto tiempo que lleva en ejercicio, han llegado a su despacho propuestas de inversión por hasta S/ 43’000,000, en: el parque ecológico de La Molina (S/ 18’000,000), un centro cultural (S/7’000,000) y tres estacionamientos subterráneos (hasta S/ 18’000,000).

Reorganizar el tráfico

Para abordar el problema del caos vehicular en el distrito, la gestión de Paz de la Barra se encuentra implementando un centro de monitoreo de gestión del tráfico, para reorganizarlo; planea incrementar el número de fiscalizadores de tránsito e implementará, entre julio y agosto del 2019, hasta ocho alimentadores conectados con el Corredor Javier Prado, que permitirán a la ciudadanía contar con un sistema de transporte público local fluido.

Otra de las medidas que el alcalde se plantea es promover –mediante incentivos tributarios u otros, según consta en su plan de gobierno- que las empresas contraten, con prioridad, a trabajadores residentes en el distrito en los nuevos proyectos de inversión privada que se ejecuten en La Molina, “para reducir el desplazamiento (hacia La Molina) de trabajadores que residan en otros distritos” (según se señala el mencionado plan). Para ello, el municipio realizará un censo socioeconómico que permita identificar la fuerza laboral existente en la localidad.

"Pensamos proponer convenios, con incentivos de distinta índole, para que comiencen a contratar a vecinos de la misma zona, y esto desincentiva que mis vecinos salgan todos los días a trabajar muy lejos e inviertan cuatro horas en ir y volver del trabajo”, expresó. Así, el alcalde se propone que los habitantes de La Molina puedan encontrar en su propio distrito el empleo, los servicios y productos que necesitan.

Paz de la Barra niega que esta medida sea excluyente y, en cambio, considera que es una alternativa de “desarrollo económico local” hacia la cual deberían encaminarse todos los distritos.

"Esto no es una suerte de desplazamiento de los trabajadores que son un público flotante en el distrito de manera diaria, sino que esto es una acción progresiva, porque esto va a generar que los demás distritos donde viven estos trabajadores también puedan replicar el modelo”, apuntó.