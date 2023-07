¿Qué inversiones comerciales se están desarrollando en el distrito?

El grupo Intercorp está presentando un anteproyecto para un centro comercial en la esquina de la Avenida Angamos y la Avenida Gálvez Barnechea , el cual tiene mucho componente verde. El monto de inversión total para este proyecto es de S/ 700 millones.

¿Qué pasará con el PlazaVea que está allí actualmente?

El proyecto está en la etapa de anteproyecto. El PlazaVea se demolerá y se realizará un supermercado , tendrá una tienda de mejoramiento para el hogar, oficinas administrativas y estacionamientos subterráneos. Serán edificios sostenibles.

¿Qué extensión tendrá el proyecto?

El área techada total del proyecto es de 198,096.60 m2. Y tiene un valor de obra de más de S/ 284 millones.

[Según supo Gestión, el proyecto de Intercorp no se realizará bajo la marca Real Plaza].

Proyectos inmobiliarios

Al igual que otras autoridades municipales, ¿Pondrá un tope mínimo a la construcción de viviendas?

En nuestras normas, teníamos hasta 90 m2; pero en las disposiciones que vinieron después hay hasta 60 m2 o 37 m2, y algunos hasta un estacionamiento por cada tres departamentos.

Hemos otorgado permiso para incrementar las alturas de los edificios por acumulación de lotes, ya que si se acumulaban dos o tres lotes se permitía un piso más. Y lo mismo con certificaciones sostenibles.

¿Qué empresas han obtenido este tipo de beneficios?

Por ejemplo, Urbanova, quien opera La Rambla, obtuvo beneficios de altura para varios de sus edificios. Pero nosotros obtuvimos el mejoramiento de todo el entorno público, sin gastar un sol.

¿Su gestión promoverá el desarrollo de la vivienda social?

Tenemos varios avances en vivienda de interés social (VIS). Le damos la bienvenida a este tipo de construcciones, pero sin afectar la calidad de vida que hemos alcanzado en el distrito, y las posibilidades de atención que la municipalidad tiene para darle a su comunidad.

Desde hace más de 40 años, San Borja tiene enormes construcciones de VIS. No estamos en contra de la VIS, estamos en contra de la incomodidad que podríamos generar con aspectos como la VIS propone.

¿Qué tipo de aspectos?

Como hacer edificios de 20 pisos en lugares que nuestro plan urbano indica que solo se pueden ser cinco pisos. Tenemos un proyecto con 33 pisos, de 573 viviendas, en un terreno relativamente pequeño.

Estamos aquí para defender la calidad de vida de nuestra comunidad. Pero, a pesar de todos los pedidos que he hecho al Ministerio de Vivienda, no me han atendido.

¿Cuáles fueron sus pedidos?

Lo que queríamos es que se tomara la disposición que ahora, felizmente, el Tribunal Constitucional ha corregido. Ahora la ley delimita las responsabilidades de los municipios, como la zonificación, las alturas, determinar dónde se hará VIS.

¿Qué porcentaje de su distrito destinarán para la vivienda social?

Nosotros ya tenemos 12.7% (del territorio dirigido a proyectos para desarrollar VIS). Y ya no tendríamos la obligación de hacer algo más de vivienda social. Sentimos que hay un riesgo de afectación a nuestra comunidad.

¿Cuántas licencias de proyectos de este tipo tienen actualmente?

Cuando entramos a la administración, encontramos 18 proyectos de vivienda social, los cuales algunos tenían 20 pisos y otros más entendibles. Nos alarmamos y llamamos a la comunidad, quienes pidieron que nos pusiéramos firmes con el Ministerio de Vivienda. En lo que va de este año, nos han llegado 13 licencias más de proyectos.

¿Han suspendido licencias de construcción?

Todavía no. Ahora estamos estudiando el texto de la resolución del Tribunal Constitucional. Porque se han venido adquiriendo derechos que tenemos que respetar, pero seremos estrictos. Hay dos licencias que estamos observando.

Hemos encontrado deficiencias en las aprobaciones de anteproyectos, realizados por los revisores urbanos. Por ejemplo, tenemos uno con 15 pisos, en el que se permiten solo ocho. En los planes de estructura hay errores mayúsculos que, en condiciones normales, servirían para anular el proyecto.

¿Han evaluado cambios de zonificación?

No, porque hemos llegado a tener un buen nivel de desarrollo. Los planes de desarrollo ya están establecidos. Quizá puedan haber algunos cambios de zonificación puntuales, que se producen en función de necesidades puntuales.

El viceministro de Vivienda anunció que las inmobiliarias deberán realizar un pago a los municipios para desarrollar proyectos VIS. ¿Cuál es su posición?

Absolutamente en contra. Nosotros no queremos la plata venida de esa manera ni para esos fines. Queremos vivir bien, y no solo con plata se logra ello.

¿Qué inversiones están realizando en el distrito?

Ya realizamos varios de ellos en gestiones anteriores. Ahora tenemos previsto construir dos óvalos para solucionar los atascamientos en el tránsito. Por el momento, estamos mapeando dónde está la necesidad, luego de arreglar algunos temas de ciclovías.

¿Qué inversión supondrá este proyecto?

Prevemos una inversión de S/2.5 millones para ambos. Además, estamos retomando la remodelación de cuatro parques para este año, mediante concurso. Esto, aparte del arbolado y otros gastos relacionados a ello, supondrán S/30 millones.