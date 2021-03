El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aseguró que propondrá suspender el cambio de zonificación de Lurín aprobado a inicios de marzo en la próxima reunión del Consejo Metropolitano, que se llevará a cabo el miércoles 31 de marzo.

“El cambio de zonificación (de Lurín) aprobado en Concejo Metropolitano todavía no ha sido firmado por mi. Como una serie de instituciones nos han hecho sus indicaciones en contra de la medida las que tendremos que escuchar, por lo que las cosas tienen que estar suspendidas. He convocado a una sesión de Concejo para el próximo miércoles a las 3 de la tarde, la que tendrá como tema único este debate, debido a que no quisiera que se comentan errores y se aprueban cosas sin base técnica ni legal”, dijo en conferencia de prensa.

Igualmente -dijo- que se planteado que todos los miembros del Concejo Metropolitano suscriban una Declaración Jurada a fin de transparentar que no existe ningún conflicto de interés.

“El primero que ha firmado esta Declaración Jurada he sido yo, ya que no hay ninguna intencionalidad distinta”, comentó.