A pesar de que se trata de un año marcado por la emergencia sanitaria que afronta el mundo por el COVID-19, el mercado de medicamentos también registra anomalías en su oferta como en su demanda. Carlos Leigh, presidente Ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Latinoamericanos (Alafal), gremio que tiene entre un 19 y 23% de participación en el mercado, señala que, tras el inicio de la pandemia y la alta demanda por medicamentos asociados al COVID-19, el mercado se encuentra desabastecido de medicamentos para prescripciones.

“El problema es que durante los tres meses que han pasado solo nos hemos ocupado de productos por coronavirus y se ha descuidado todas las enfermedades prevalentes y crónicas. El mercado privado está desabastecido porque se ha comprado de forma irregular y el mercado de hospitales no existe. La industria está con poco stock y se está haciendo lo posible para atender dos mercados: un mercado desorganizado y a los hospitales”, sostuvo Leigh.

Según explicó, en este momento hay dificultades para la importación de medicina debido a la gran demanda de los mismos a nivel mundial, la subida de precios de las materias primas. Estimó que estas dificultades se continuarán presentando porque muchos pacientes recién están empezando a demandar medicamentos para enfermedades crónicas o nuevas enfermedades adquiridas.

Sin embargo, Leigh señaló que, por la estación, también se están demandando algunos medicamentos como antigripales o antibióticos. Particularmente, el presidente Ejecutivo de Alafal llamó la atención sobre el crecimiento de la demanda de vitaminas, en especial la Vitamina D, vinculada al recibimiento de la luz solar.

“En este momento se registra una demanda importante de antigripales, porque es la época; antibióticos también porque se producen muchas infecciones vía respiratoria. Lo que está faltando ahora es vitamina D, una vitamina que normalmente se recibe con la luz del sol. Como la gente está metida en las casas con el confinamiento, se ha registrado mayor demanda de vitaminas D y B3. Como no se fortalece el sistema inmunológico, hay más demanda de vitaminas”, señaló Leigh.

El vocero del gremio farmacéutico explicó que Digemid ha mejorado mucho en la burocracia para facilitar los trámites e importaciones de medicamentos. Sin embargo, consideró que aún hay espacio para alcanzar mejorar niveles en la logística de las medicinas.

“El flujo de comercialización en el país no se ha roto en ningún momento. Indudablemente ahora deben empezar a mejorar el abastecimiento porque tenemos apertura por la parte terrestre y por la parte aérea. Eso está mejorando poco a poco y espero que este mes se arregle. No vamos a tener mayor problema. Siempre va haber algún faltante, pero no por consecuencia de la cadena, sino por la demanda”, indicó el presidente ejecutivo de Alafal.

Finalmente, Leigh consideró que, si bien es necesario facilitar la venta de medicamentos en más puntos cercanos a las familias, también instó a Digemid a fortalecer la fiscalización para combatir el contrabando y la adulteración de medicamentos. El presidente de Alafal señaló que es pertinente que, en esta coyuntura, la fiscalización y sanción de estas malas prácticas sea fortalecida más aún.