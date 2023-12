Las agroexportaciones peruanas registraron más de US$ 7,503 millones entre enero y octubre, una caída de 2.6% respecto a similar periodo del año pasado (US$ 7,703 millones), debido a los menores despachos de café, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

“La contracción entre enero-octubre es menor a la de enero-septiembre (-5.9%) gracias a la uva, cuya temporada de exportación empezó en octubre”, detalló la gerenta de Agroexportaciones del gremio, Claudia Solano Oré.

De acuerdo a Adex, los factores que impactaron en el comportamiento negativo fueron el fenómeno de El Niño, las diferentes crisis políticas y el no tener un marco jurídico que promueva esa actividad económica.

“Esperamos que en noviembre y diciembre la tendencia mejore y con ello se sigan generando más puestos de trabajo descentralizados”, refirió Solano.

Asimismo, la gerenta de Adex sostuvo que se debe dar el reforzamiento del diálogo con las autoridades y que las propuestas planteadas por el sector privado sean evaluadas e implementada.

Añadió que los integrantes de la cadena agraria deben ser más competitivos para que Perú siga siendo un proveedor confiable.

Agro primario

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los despachos agrarios tradicionales sumaron US$ 667 millones entre enero y octubre de este año, lo que representó un retroceso de 38.9% en relación a similar lapso de tiempo del 2022.

Todos los meses de este año cerraron en rojo, desde -54% en enero a -19% en octubre.

Su principal producto, al concentrar el 85.5% del total, fue el café (US$ 570 millones) con una caída de 44.5%, seguido de lejos por los demás azúcares de caña o remolacha refinados en estado sólido y melaza de caña.

Sus principales destinos fueron Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Ecuador, Canadá, Colombia, Países Bajos, Italia, Francia y Suecia.

LEA TAMBIÉN: Adex pide al Congreso aprobar Ley de cabotaje antes de finalizar la legislatura

Valor agregado

Por su parte, las agroexportaciones con valor agregado (US$ 6,835 millones) presentaron un alza de 3.4%. En el detalle mensual se observa que, de los 10 meses, seis cerraron en azul y cuatro en rojo. En octubre logró el incremento más alto con 24%.

La oferta fue liderada por tres frutas: arándanos (US$ 1,010 millones), paltas (US$ 958 millones) y uvas (US$ 899 millones), al agrupar de forma conjunta el 42% del total. Si bien el primero de ellos cayó 0.8%, los otros dos crecieron 8.9% y 30.3%, respectivamente.

Les siguieron los espárragos frescos (alza de 7.2%), mangos frescos (1.2%), demás preparaciones utilizadas para la alimentación de animales (-8.4%), demás cacao en grano entero (36.8%) y mandarinas wilkings (-3.6%).

Estados Unidos con US$ 2,241 millones fue su principal mercado con una participación del 32.8%, disminuyendo su demanda en 2.5%. Países Bajos con US$ 1,031 millones ocupó la segunda ubicación con un aumento de 4.9%. Completaron el top ten España, Chile, Ecuador, China, Reino Unido, México y Colombia y Hong Kong.

Adex señaló que en las cifras de enero a octubre se debe destacar el crecimiento de los envíos al exterior del jengibre (79.2%) y la páprika (37.8%).