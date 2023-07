Los despachos agrarios peruanos (tradicionales y no tradicionales) sumaron entre enero y mayo del 2023 alrededor de US$ 3,370 millones, registrando una leve disminución de -0.3% en comparación al mismo periodo del año pasado (US$ 3 mil 382 millones), informó Adex.

Entre enero y mayo último los envíos agrarios tradicionales (US$ 159.9 millones), concentraron el 4.8% del total y experimentaron una reducción de -59.4%.

Su producto principal fue el café con US$ 124.8 millones, una representación de 78% del agro primario y una caída de -66.5%. Otras partidas fueron las demás azúcares de caña o remolacha refinados en estado sólido y melaza de caña.

Estados Unidos (con US$ 28.4 millones) fue su destino N° 1, aunque redujo sus pedidos en -67.7%; le siguió Ecuador (US$ 18.5 millones) con un alza de 491.8%. Completaron el top ten Alemania, Bélgica, Colombia, Corea del Sur, Canadá, Francia, Reino Unido e Italia.

Las compañías líderes en los envíos agrarios tradicionales fueron Perhusac, Agrolmos, Comercio Amazonía, Outspan Perú, Casa Grande, Procesadora del Sur, Compañía Internacional del Café, Rainforest Trading, Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Mayo y Negrisa, indicó el gremio exportador.

Con valor agregado

Por su parte, las agroexportaciones con valor agregado (US$ 3 mil 210 millones) acumularon el 95.2% del total agro y se incrementaron en 7.4%.

La uva fresca (US$ 677 millones 942 mil), con un crecimiento de 18.3% lideró el ranking. Le siguió las paltas (US$ 461 millones 926 mil) con una evolución de 39.2%. También pidieron mango, arándanos, entre otros.

EE.UU. (US$ 958 millones 503 mil) fue también su destino N° 1 de las agroexportaciones con valor agregado, con una participación del 29.8% aunque disminuyó su demanda en -0.9%.

Asimismo, Países Bajos (US$ 508 millones 588 mil) ocupó la segunda ubicación con un aumento de 9.2%. Completaron el top ten España, México, Ecuador, Chile, China, Reino Unido, Hong Kong y Colombia.

La empresa Vitapro resaltó en este ranking. Otras fueron Corporación Agrolatina, Camposol, Danper Trujillo, Virú, Machu Picchu Foods, Mondelez Perú, Agrícola Andrea, El Pedregal y Agrícola Don Ricardo.





