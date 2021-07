Hace tres años el Banco Agropecuario (Agrobanco) fue el centro de las noticias en el sistema financiero por los créditos que había colocado a cerca de 40 grandes empresas y que no habían sido pagadas, lo que complicó sus finanzas.

Ahora el presidente del directorio de Agrobanco, César Quispe, detalla cómo va este proceso y los retos que tienen la entidad que busca ser más microfinanciera.

¿En qué situación se encuentra la gran deuda de Agrobanco?

Los grandes deudores no superan los 40, pero suman cerca de S/ 600 millones que ya están vencidas. Todo esos han sido judicializados y están provisionados casi al 100%. Lo bueno es que todos los créditos tienen garantías reales, con hipotecas constituidas a favor de Agrobanco y están en la etapa final del proceso propio del Poder Judicial.

¿Qué significa ello?

Algunas empezarán a ser ejecutadas este fin de año, cuyo monto es difícil de estimar, pero estaría entre S/ 30 millones y S/ 40 millones para recuperarse; y el próximo año hay un importante grupo de carteras que va a ingresar producto de los remates, se estima que unos S/ 300 millones van a volver para Agrobanco, en el peor escenario.

¿Por qué se estima ello?

Algunos estarán en el segundo remate y hay mucho más dinero por recuperar. Estamos a tres años de procesos en el Poder Judicial. Con S/ 100 millones que ingresen cambia mucho Agrobanco y con S/ 300 millones ayudará más, con indicadores bastantes favorables.

Y ahora, ¿Cómo van en las nuevas colocaciones?

Hoy estamos en S/ 265 millones en colocaciones, desde enero a mayo. Es una cifra récord de los últimos tres años. Para este año se tenía previsto S/ 300 millones en colocaciones, pero la meta se superará.

¿Con qué se financia Agrobanco?

Tenemos dos fuentes, el Fondo AgroPerú en los que tenemos S/ 440 millones, pero ya nos queda muy poco, pero está presupuestado otros S/ 400 millones para colocar; y tenemos el Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario (FIFPPA) que nos permite colocar hasta S/800 millones. Ahí nos va a faltar capital y estamos coordinando con Fonafe para hacer un aumento de capital para poder seguir dando créditos con fondos del banco.

¿De cuánto es el aumento de capital pedido a Fonafe?

Este año, un mínimo de S/ 70 millones por parte de Fonafe y ya lo estamos coordinando. Hay receptividad de parte del Poder Ejecutivo de fortalecer el banco, además tenemos buenos indicadores, como la tasa de morosidad de la nueva cartera que está un poco más de 7%, frente a lo que antes se tenía en 100% con las deudas millonarias.

¿Qué se viene en Agrobanco ahora?

Ya hemos hecho cambios en el reglamento de créditos. Hemos dado autonomía a muchas oficinas de acuerdo con la evaluación de riesgos. Hay oficinas que ya tienen autonomía para dar créditos de S/12 mil o 15 mil, no tiene sentido que todo vaya a la oficina principal.

Es un cambio en la organización del banco...

Estamos trabajando reorganización interna del banco y antes de julio debemos tener una nueva estructura. Más especializados en la atención de microfinanzas y microcréditos y en el plan está trabajar de la mano de las direcciones regionales agrarias, de las gerencias de desarrollo municipales y de las organizaciones de productores.

¿Qué implica ello?

Nosotros tenemos provisto aplicativos que les permita a las autoridades locales, regionales y organización de productores, reconocer la solicitud de crédito y hacer una evaluación en línea, en una primera etapa y luego ya entra el personal de Agrobanco al campo para que los productores que califiquen.

Aunque no todos están en el sistema financiero...

Por Agro Perú hemos atendido más de 75% de personas que por primera vez han solicitado créditos. Con fondos de Agrobanco hemos atendido a cerca del 58% de clientes que nunca han pedido préstamos. Estamos llegando a zonas donde no llega el sistema financiero. Sabemos que es difícil el crédito agrario y eso se ve el FAE Agro, que las entidades no tienen tecnología crediticia para dar créditos agrarios.

En los 19 años de experiencia, tenemos know how y más de 50 cultivos que financiamos. Hay una estructura de costos para poder determinar el nivel de endeudamiento del productor.

¿De banco a microfinanciera?

Estamos trabajando para que Agrobanco se convierta en una microfinanciera rural con bastante tecnología. Estamos avanzando en los arreglos institucionales internos, en reglamentos y manuales. Ambicionamos a hacer en el futuro transferencia tecnológica crediticia a las entidades del sistema financiero para que puedan incursionar y financiar a los productores agrarios.

¿Ser una microfinanciera implica que apuntan a otros rubros fuera del agropecuario?

No, solo para créditos agropecuarios, no para negocios rurales, para ello hay cajas, cooperativas y financieras que lo pueden hacer tranquilamente.

¿Cómo será esa transferencia tecnológica que menciona?

Que se pueda transferir la metodología de evaluación, nuestras hojas de productos para que las entidades financieras puedan dar créditos. Sabemos que el sector rural es bastante costoso y complejo, pero avanzamos en hacer inclusión financiera en los productores y que puedan ser percibidos como buenos clientes, así el mismo sistema financiero pueda financiarlos. No queremos que siempre saquen crédito de Agrobanco, sino que podamos hacer esa avanzada para tener la oferta crediticia de otras entidades.

¿Está en los planes de Agrobanco captar ahorros?

Como Agrobanco no podemos captar ahorros. Estamos viendo con el Banco de la Nación, a través de las cuentas DNI ahorro, de como vincularnos a los clientes para que realicen ahorros. Dentro de nuestra proyección del desarrollo tecnológico está tener el dinero electrónico para el productor, que nos permita aprobar el crédito y en esas billeteras electrónicas el productor pueda hacer uso. No podrían hacer otras compras con el dinero, si no es comprar semillas, por ejemplo, o para lo que se pueda calificar el crédito. No queremos que se distorsione el crédito y eso nos va a ayudar la billetera electrónica.

En las colocaciones, ¿ya están viendo cadenas productivas en su conjunto?

Hemos empezado unas primeras reuniones con el ITP que es el órgano rector de las CITEs, quienes vienen trabajando en las cadenas, identificando actores y lo que queremos es acompañar a esta iniciativa, porque creemos que la intervención del Estado debe ser multisectorial. Nosotros somos especialista colocando dinero, pero tiene que haber otros que articulan mercados, la innovación tecnológica para poder financiar efectivamente.

¿Cómo funcionaría ello?

Estamos viendo, con el ITP, financiamientos como riego tecnificado o el costo de las certificaciones, para ayudarles a desarrollar cadenas sostenibles. Estamos preparando productos financieros para hacer viable la cadena productiva con asistencia técnica.

¿Ya se han definido los productos de las cadenas?

No impulsamos las cadenas como Agrobanco, sino que, si los gobiernos regionales están impulsando las cadenas, es ahí donde hacemos las evaluaciones crediticias e intervenimos para poder financiar.

¿Será este año?

Lo que tenemos con las nuevas cadenas, dependerá de los CITEs y los gobiernos regionales. Para el nuevo plan del banco del 2022-2023 ya debemos tener programas propios, con equipos propios para poder financiar cadenas nuevas.