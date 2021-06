¿Cuáles son los avances de la cartera en estos meses del Gobierno de transición?

Lo que hemos hecho es fortalecer las políticas públicas del ministerio. En el 2021, terminaba el plazo de todas ellas: la Política Nacional Agraria, la Política de Recursos Hídricos, la Política de Innovación Agraria, la Política Forestal, etcétera. Nos hemos concentrado en la renovación de estas políticas para los próximos 5 años.

También hemos trabajado reglamentos de algunas leyes que el Congreso dio el año pasado ( ver vinculada ).

¿Cuál es la proyección para el sector agrícola?

El sector agropecuario tuvo un crecimiento importante durante la pandemia y este año también vamos a crecer. Estimamos una expansión de 2.5%: el sector agrícola crecerá 3% y el pecuario 1.6%.

Hay un buen comportamiento de nuestras agroexportaciones y también de productos para el consumo nacional. Sin embargo, ha habido en algunos cultivos un crecimiento negativo porque se ha producido -en algunos casos- sequías, heladas, exceso de lluvias, bajas temperaturas que los han impactado.

¿Cuál es la proyección para este año de la agroexportación?

Las exportaciones agrícolas no tradicionales llegaron a US$ 7,067 millones en 2020, 5.7% más respecto al 2019. Las frutas han sido las que más han crecido, alcanzando US$ 3,902 millones (15%); siendo el arándano y la uva los productos estrellas que superaron los US$ 2,000 millones (en conjunto).

Se espera que este año podamos superar los US$ 8,350 millones (7.3%). Quisiera señalar que el año pasado, casi el 10% de lo que se exportó provino de la pequeña agricultura familiar. Esto se va a mantener o crecer este año.

Proyectos de irrigación

¿Cuánto se ha invertido este año en proyectos de irrigación?

En el ministerio estamos implementando 295 proyectos de irrigación. Estos proyectos suman S/ 7,021 millones 155 mil. De esto, se ha, ejecutado en los últimos 3 años (al 2020), S/ 1,109 millones. Este año, a la fecha, nuestro presupuesto institucional modificado llega a S/ 560′214,000.

¿Qué proyectos tenemos?

Dentro de estos proyectos están Chavimochic III (La Libertad) y Yanapujio (Arequipa). Quisiera resaltar que cuando llegamos al ministerio en noviembre del 2020, encontramos 115 proyectos paralizados. Hemos logrado reactivar y poner en operación 61 proyectos. Estos están en ejecución, hemos hecho expedientes de saldo de obra.

¿Qué más dejarán en camino para llevar agua al agro?

No solo vamos a dejar una normativa para poder articularnos mejor con los gobiernos subnacionales de tal manera que se pueda promover una mayor inversión en este tipo de obras, sino un proyecto para la implementación de más de un millón de microreservorios. Ojalá el próximo Gobierno lo adopte.

Chavimochic III

¿Chavimochic III ya pasó totalmente a manos de Midagri?

Midagri ya es la entidad reconocida como el concedente. En estos meses de gestión hemos trabajado con el Ministerio de Economía (MEF) para hacer un análisis de los posibles escenarios para su continuidad. Es importante hacer este análisis, hemos tenido muchas reuniones con el Gobierno Regional de La Libertad y estamos trabajando.

También se ha obtenido la renovación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato de concesión, a favor de Midagri, que en buena cuenta es una carta fianza por US$ 35′772,000 que ha otorgado la concesionaria a favor de Midagri.

¿En qué estado está la demanda arbitral que impuso el concesionario contra el concedente (que en su momento era el Gobierno Regional de La Libertad)?

Hemos reforzado nuestra estrategia legal frente al arbitraje que había iniciado el consorcio Chavimochic. La Procuraduría, con un asesor legal, asumen esta defensa. Esperamos en las próximas semanas tener el laudo arbitral (el arbitraje concluyó su etapa probatoria y está en espera de que se laude).

¿Qué se espera del laudo?

En 2016, el consorcio Chavimochic suspendió las obras que realizaba, bajo algunos argumentos, y comunicó al gobierno regional que no las continuaría. Luego, presentó una demanda arbitral contra el gobierno regional. Su principal pedido es indemnización por daños y perjuicios, así como por algunos temas -que dice el concesionario- el gobierno regional no habría cumplido para que se continúe con la obra.

El gobierno regional fue respondiendo y defendiéndose. Pero cuando nosotros asumimos el proyecto, también se nos pasó esta demanda. Con el laudo se dirá quién tiene la razón y con eso se podrá configurar una hoja de ruta.

¿Qué avances hay en el peritaje para determinar la situación del proyecto?

Contratamos un diagnóstico situacional sobre el estado en que se encuentran las obras actualmente del proyecto. Este es un peritaje importante para cualquier continuidad en el futuro. También estamos revisando con el gobierno regional la propuesta técnica sobre el rediseño con el canal madre, ellos han presentado algunas propuestas interesantes, han quedado en enviar un informe detallado.

¿En qué situación entregarán el proyecto Chavimochic III al próximo Gobierno?

Esperamos dejar contratado el seguro para el proyecto. Sobre el peritaje, lo dejaremos totalmente encaminado; esperamos que la nueva gestión lo pueda asumir y continuar con estos trámites. El próximo Gobierno tendrá que evaluar los escenarios que conjuntamente con el MEF hemos estado analizando para que se pueda adoptar algún mecanismo para continuar con esa obra.

¿Cuáles son esos escenarios?

La próxima gestión tendrá que evaluar entre los escenarios de continuar bajo un proyecto bajo modalidad de asociación público-privada u obra pública, o mecanismo de Gobierno a Gobierno. Todo dependerá qué determina el laudo arbitral -que esperamos salga a fines de julio-; nos podrá decir a qué atenernos.

Reglamento de compras estatales a la agricultura familiar sale esta semana

El año pasado se aprobó en el Congreso la Ley Nº 31071, “Ley de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar”, y el ministro del sector, Federico Tenorio, señaló a Gestión que esta semana se publicará el reglamento. Según la ley, hasta el 30% de los alimentos que compra el Estado para programas sociales lo hará a la agricultura familiar (hoy solo compra alimentos manufacturados).

“Aquí hay desafíos de preparar a la pequeña agricultura familiar para que se convierta en proveedora del Estado. En el año 2022 se comprará hasta el 10%; en el 2023 hasta el 20%: y desde el 2024 hasta el 30%”, refirió. A esto se sumará un “sello de agricultura familiar”: este sello certifica de dónde viene el producto.

El ministro también recordó que se ha reestructurado el ministerio, tal como se aprobó por ley (N° 31075). Hoy cuenta con nuevas direcciones como: de asociatividad y servicios financieros; agrícola y agroecológica; de la mujer productora agraria, entre otras.

Se evalúa participación de Agrobanco en FAE-Agro

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio, señaló que está en consulta a Fonafe si Agrobanco también puede participar en las licitaciones que se hacen para el otorgamiento de créditos con el aval del Estado (FAE-Agro).

Además, subrayó que en los últimos meses han buscado fortalecer el banco. “Hemos hechos arreglos institucionales en Agrobanco, se ha incorporado en la presidencia a una persona que conoce las microfinanzas rurales”, remarcó.

Mencionó que incluso hay un programa de rescate que ha hecho Agrobanco para que las familias puedan en 3 o 4 años reprogramar su deuda, en un contexto de pandemia.

Sobre el FAE-Agro, el ministro mencionó que cuenta con S/ 2,000 millones como fondo garantizado por el Estado. Se han adjudicado en seis subastas S/ 171 millones. Aunque reconoció que es poco, espera que en caso se concrete el ingreso de Agrobanco pueda agilizarse la colocación de estos créditos con garantía estatal.