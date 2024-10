Adrianzén sobre nuevo directorio de Petroperú: “Ya me siento incómodo de dar una fecha”.

El 10 de septiembre el directorio de Petroperú renunció después que de la inacción del Gobierno peruano para publicar un decreto de urgencia (DU). Sin embargo, poco después de la formalización de la salida de los directores, el DU fue aprobado e incluyó algunos de los pedidos como la contratación de un gestor privado para la petrolera estatal, la venta de activos no críticos, entre otros.

En más de un mes desde dicha renuncia, el Poder Ejecutivo ha dado algunas fechas en las que finalmente se podría tener a los nuevos directores, pero hasta ahora no se han cumplido. Tanto es así que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, señaló que ya no quiere dar un plazo y solo están “esperando que pueda ser pronto, lo más pronto posible” .

“La verdad ya me siento incómodo de dar una fecha. Sé que estamos esperándola. Sé que nos habíamos comprometido días atrás a anunciar el directorio. Lo sé, pero no es porque no queramos. La designación de un directorio como este, en el escenario de complejidad, es bastante complicado. Es complicado encontrar a las personas indicadas. No queremos equivocarnos. Queremos un directorio armónico”, comentó.

El premier agregó durante conferencia del Consejo de Ministros: “Quisiéramos en lo que resta de esta semana anunciarlo y, sino, a más tardar la próxima, pero ya no quisiera dar una fecha para ello. Estamos esperando que pueda ser pronto, lo más pronto posible”.