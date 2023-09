La Asociación de Exportadores (Adex) detalló cuál es su expectativa respecto a la evolución de las exportaciones nacionales en 2024. De acuerdo al gremio exportador, los envíos de productos peruanos al exterior caerían este año, pero empezarían a repuntar a partir del 2024.

Así lo manifestó Gabriel Arrieta, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX) en su ponencia sobre la situación del comercio exterior peruano y proyecciones 2023-2024.

“El próximo año los envíos nacionales sumarían US$ 64,064 millones, de los cuales US$ 44,196 millones serían tradicionales y US$ 19,868 millones no tradicionales. La pesca no tradicional y acuicultura aumentarían 18%, pero la pesca tradicional caería -30.9%.”, puntualizó.

De esta forma, según Padilla, los despachos al exterior caerían 1.3% en 2023, pero la situación variaría levemente el próximo año. Por ello, Adex estima un incremento de 1.9%.

Situación global

Adex también informó que existen factores de riesgo en el mundo que podrían impactar en el flujo de envíos internacionales de productos peruanos. Entre ellos, dijo Arrieta, está la desaceleración de los principales socios comerciales, la caída de la inflación y posibles aumentos de tasas de interés, como la continuación de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Otro problema gravitante está relacionado a las rutas de transporte a nivel internacional. “Un ejemplo es lo que ocurre en el Canal de Panamá, lo que repercute en el incremento de los costos de las empresas exportadoras y, en consecuencia, en su competitividad”, comentó Arrieta.

Según el gremio exportador actualmente ya existe un estancamiento de la economía mundial en el 2023 y ocurría lo mismo el próximo año, creciendo 3% en promedio, 0.5% menos respecto al 2022 (3.5%).

Lo anterior impactaría directamente en los dos mercados más importantes para la oferta nacional: China y Estados Unidos. Según Adex, si bien este año cerrarían con 5.2% y 1.8%, respectivamente, en el 2024 las tasas serían de 4.5% y 1%.

Una situación diferente se observaría en la Eurozona y América Latina y el Caribe, que luego de experimentar tasas de 0.9% y 1.9% este año, respectivamente, lograrían un alza de 1.5% y 2.2% en el 2024.

Relevancia asiática

A su turno, el presidente de Adex, Julio Pérez Alván, destacó el comportamiento de los despachos al Asia, que tuvieron un alza de 13.4% en el primer semestre, por la mayor demanda de productos tradicionales.

Esta variación se debió principalmente por los mayores despachos a China (9.7%), Japón (64.1%), India (42.5%) y Emiratos Árabes (35.3%). “Como Adex seguiremos estrechando los vínculos con el sector público y cuerpo diplomático acreditado en el país, a fin de generar más oportunidades para la oferta peruana”, dijo.

Mencionó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus representantes, acompañó a Adex en varias actividades como la ‘Misión Protocolar’ y el toque de campana en Nueva York, y también a los eventos de ‘Exportando Sueños’ en Piura y Ucayali, y próximamente en Ica.

