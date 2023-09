El último informe del boletín Perú Exporta de la Asociación de Exportadores (Adex) dio a conocer que los envíos agrarios a Estados Unidos cayeron 5.5% a junio del 2023.

De acuerdo al reporte de la Gerencia de Agroexportaciones de Adex, los despachos agrarios con valor agregado a EE.UU. alcanzaron cerca de los US$ 1,089 millones en los primeros 6 meses del 2023, una diferencia marcada de lo conseguido en el mismo periodo del 2022, con cerca de US$ 1,153 millones.

Para contrarrestar esta caída, la gerenta de Agroexportaciones de la entidad gremial, Claudia Solano Oré , señaló que se apoyará la participación de empresas peruanas en la feria SupplySide West & Food Ingredientes North America 2023.

Agregó que en esta feria asistirán empresas como Natural Origins, Agronegocios Wiraccocha del Perú, Pebani, Perú Naturals Corporation, Agroindustrias Osho, Algarrobos Orgánicos del Perú y Globenatural.

Los productos más demandados

El Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Tarde, el producto del sector agricultor más demandado por Estados Unidos fue la uva fresca, que alcanzó cifras por US$ 326,816,000 con una concentración del 30% y un crecimiento de 15.4%.

En tanto, otras frutas que lideraron el ranking fueron los arándanos con envíos por US$ 105,422,000, espárragos con US$ 80,283,000, mangos frescos o secos con US$ 63,257,000, y las paltas con US$ 51,179,000.

Otros productos que completaron el top 10 fueron mangos sin cocer o cocidos en agua o vapor, alcachofas, páprikas, hortalizas y frutas y jengibre.

En cuanto a las empresas, las que lideraron los envíos fueron Corporación Agrolatina, seguida de Danper, Virú, El Pedregal, Machu Picchu Foods, Agrícola Cerro Prieto, Camposol, Procesadora Laran, Gandules INC. y Agrícola Don Ricardo.