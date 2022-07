Yukency Sapucki perdió su cabellera en seis meses al padecer de alopecia universal. La ex candidata a Miss Venezuela 1986 narró su experiencia y creó una fundación para ayudar a las mujeres que padecen esta enfermedad. La modelo lleva el mensaje a la no discriminación y el respeto a las diferencias. “No existe el bullying si no lo tomas en cuenta”, destaca. (Fuente: VOA)