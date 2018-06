ONP debe convertirse en una AFP estatal con cuentas individuales, según Alejandro Arrieta

Para que un afiliado al sistema público - ONP - pueda jubilarse y recibir una pensión debe tener como mínimo 20 años de aporte; a diferencia de lo que ocurre en las AFP donde el jubilado así tenga un mes de aporte, tiene derecho a una pensión.

El jefe de la ONP, Alejandro Arrieta, durante una mesa de trabajo en el Congreso de la República, señaló que el principal problema del sistema de reparto es que es excluyente porque tiene que funcionar en torno a una regla de pensionamiento, "que es cumplir un mínimo de años de aporte que son 20. La gente dice, ¿por qué no lo bajamos a 15? y cuando sea 15 preguntarán ¿por qué no son 14? y así sucesivamente".

"El tema es que hay algunos que pasan la barrera y otros que no pasan la barrera y el que no pasa la barrera no tiene derecho a nada. Entonces, ¿en qué concluye esto? que el pobre termina subsidiando al rico. Porque lo que él ahorro (pobre) sirve para pagar pensiones del otro (rico). Ese es el principal problema, el más grave del sistema de reparto", agregó.

¿Qué puede resolver el problema del sistema pensionario público?

Para el jefe de la ONP , lo primero sería convertir a la ONP en un AFP pública o estatal. "El hecho de que haya ciertos segmentos en el sistema público, en el quintil superior, evidencia que hay un problema ideológico. Hay gente que se mantiene en el sistema público, a pesar que saber que económicamente no es lo mejor, pero desconfía de las AFP; y este es un problema de las AFP de cómo poder engancharse mejor con su mercado.

" Una salida más práctica sería convertir a la ONP en un AFP estatal que nos resuelva dos problemas simultáneamente: la primera, posibilidad de dar una oferta desde una base pública, y la segunda es evitar la exclusión del individuo. O sea, en otras palabras, hacer universal el derecho a pensión", insistió.

Arrieta comentó que para que se le pueda reconocer una pensión a los afiliados a la ONP con aportes menores a 20 años es necesario salir del sistema de reparto y pasar a un sistema de cuentas individuales.

"Mientras no se haga eso no se puede hacer (reconocer los aportes de los que tienen menos de 20 años). Salvo, que el tesoro tenga condiciones para poder sufrir el impacto. Pero definitivamente creo que la mejor solución es llevar el sistema público a un sistema de cuentas individuales, con capitalización individual", reiteró.

Para que esto funcione, indicó el representante de la ONP, debe ir acompañado de un seguro de pensión mínima; y deberían existir ciertos incentivos para que los afiliados aporten.