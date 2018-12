Properati: Perú, Colombia y Ecuador tienen las viviendas con menor costo en América Latina

El crecimiento del sector inmobiliario en el Perú fue el principal motivo que tuvo Properati, una plataforma online de origen argentino, para incrementar su presencia en el mercado nacional.

Andrés Vega, gerente de Properati para la región Andina, indicó que Perú, Colombia y Ecuador tienen las viviendas con costos más bajos en la región de América Latina.

Según el análisis hecho por Properati en el que compara el promedio por metro cuadrado de inmuebles de estreno en las zonas de clase media más importantes de América Latina, la capital del Perú tiene el tercer precio más bajo.

"En el caso de Lima, presenta un precio por metro cuadrado de US$ 1,640, que es mayor a los US$ 1,330 que se ven en Quito (Ecuador) y a los US$ 1,410 de Bogotá", detalló.

Agregó que en Buenos Aires (Argentina) se ve el precio por metro cuadrado más alto con US$ 2,872, seguida de Ciudad de México que bordea los US$ 1,846 y Sao Paulo (Brasil) con US$ 2,234.

El ejecutivo indicó que el boom de las viviendas en Perú ha explotado en los últimos meses.

Añadió que según cifras del Banco Central de Reserva (BCR), el crédito hipotecario para el sector inmobiliario habría crecido alrededor de 10% en el presente año.

"Este escenario no es único para el mercado nacional, sino también en otros países de la región donde los proyectos de bienes raíces registran esta tendencia", añadió.