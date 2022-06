La independización resulta importante para el comprador pues le permite acreditar su propiedad en registros públicos y con ello podrá gestionar cualquier trámite relacionado a su inmueble.

Por ejemplo, la independización es requisito para vender el inmueble, transferirlo en herencia o ponerlo en garantía para un crédito.

Asimismo, en caso se esté pagando un crédito hipotecario y se busque a otra entidad financiera para que compre la deuda con una menor tasa de interés, uno de los requisitos es que el inmueble esté independizado, por lo que mientras ello no ocurra el propietario se verá perjudicado al no poder reducir el pago de intereses.

Incluso otro efecto de la falta de independización es que el propietario aún no pueda iniciar el pago del impuesto predial ni arbitrios, pero esta obligación ya se ha generado, por lo que a mayor tiempo de espera, se acumulará una mayor deuda ante la autoridad municipal.

“Con la independización cada unidad inmobiliaria tendrá su propia partida registral. Con ello se podrá registrar el título propiedad que servirá para cuando se quiera hacer una venta o hipoteca del inmueble, entre otros trámites. Si el inmueble no está independizado, será una limitante”, indicó Ángela Sevilla, secretaria técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 del Indecopi.

La normativa no ha establecido un plazo máximo para que la inmobiliaria culmine con el proceso de independización del inmueble, pero diversos pronunciamientos del Indecopi señalan que este se debe dar “en un plazo razonable”, el cual no debe ser mayor a “un año” luego de entregado el inmueble, subrayó Sevilla.

“Es un plazo razonable pues el trámite incluso se puede culminar antes. Es una obligación de la inmobiliaria culminar con la independización”, remarcó.

Esta semana el Indecopi multó a la empresa Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios con el pago S/ 244,260 (53.1 UIT), por no haber culminado la independización de los inmuebles de su proyecto “La Estancia de Lurín”, luego de casi tres años de haberlos entregado a sus compradores.

Sevilla indicó que en caso un consumidor se sienta afectado por similares demoras en la independización de su inmueble, puede presentar un reclamo ante la inmobiliaria, y de no obtener solución, puede presentar un reclamo ante Indecopi, el cual puede tramitarse de forma presencial o virtual (para más información sobre el proceso en Indecopi se puede llamar al 224 777 en Lima y al 0-800-4-4040 desde provincias).

“En caso recibir un reclamo revisaremos si la demora resulta justificada o si ha faltado una actuación diligente de la inmobiliaria”, anotó Sevilla.

Entre los principales pasos para realizar la independización del inmueble figuran la ‘Conformidad de Obra’ y la ‘Declaratoria de Fábrica’, los cuales la inmobiliaria los tramita en la municipalidad en la que ubica el predio.

El Gerente General de la Inmobiliaria Alerces, Ian Kishimoto, refirió que cuando existe una acción diligente de la compañía, incluso resolviendo alguna observación que puedan recibir de la autoridad municipal en cada paso, el tiempo para concluir la independización es de unos 90 días en promedio. “No vería una razón para que la independización tarde más de un año”, sostuvo.

Asimismo, Ángela Sevilla refirió que el escenario recomendable es que en el contrato de compra venta del inmueble se establezca un plazo para que la inmobiliaria concluya con la independización. “Solo en caso de no haber esta cláusula, el plazo razonable máximo es de un año”, anotó la funcionaria de Indecopi.

Al respecto, Kishimoto refirió que las inmobiliarias no suelen establecer en el contrato un plazo para la independización, pues su cumplimiento no depende al 100% de la compañía, sino también de los tiempos que demore la autoridad municipal, por lo que no existe una certeza del plazo. “Pero sin duda cumplir con la independización es muy importante y es una obligación de la inmobiliaria”, remarcó.

Kishimoto recordó que en el 2020, debido a las restricciones por la pandemia y no poder agilizar el trámite de forma presencial, los plazos para la independización se prolongaron. No obstante, ya en el 2021 y 2022 la situación se ha ido normalizando.