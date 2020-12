La pandemia del COVID-19 en el país hizo cambiar las decisiones de los peruanos en diversos aspectos, siendo uno de ellos la toma de decisión al momento de comprar una vivienda.

Para fines del año pasado, la toma de decisión se había elevado a un rango de entre 6 a 9 meses, superior a los 3 y 5 meses que se tomaban años previos.

Sin embargo, ahora los peruanos se toman solo 6 meses para decidir comprar o no una vivienda, señala a Gestión.pe la directora comercial de Adondevivir y Urbania, Gisella Postigo.

Indica que la decisión de compra se aceleró en este periodo debido a una serie de factores siendo uno de ellos, el hecho de mantener un empleo y la capacidad para acceder a un crédito hipotecario.

“Lo que hemos visto en este tiempo es que las personas toman la decisión mucho más rápido ante el miedo de perder el trabajo y ya no calificar a un crédito hipotecario. Si tienes un tiempo de desvinculación laboral, el proceso de compra también se alarga, entonces las personas prefieren en este momento tomar la decisión mucho más rápida”, sostuvo.

Precisó que si bien se cerraron las oficinas de ventas de departamentos -por el confinamiento- al mes de julio se abrieron y se ha observado que ahora las personas “han ido mucho más seguras de su compra”.

¿Quiénes son?

La ejecutiva señaló que en el país existen tres tipos de compradores de viviendas. El primero de ellos es aquel que está pensando en comprar un departamento, pero que no ha hecho alguna cotización en la entidad bancaria. El segundo perfil es la persona que ya buscó y vio el departamento, pero nunca ha ido a una entidad bancaria para conocer si califica o no a un crédito hipotecario.

Y el tercer perfil agrupa a las personas que ya tienen casi definido el proyecto inmobiliario, el crédito hipotecario y están en un tiempo de esperar ofertas. Así, es este grupo el que ha acelerado su proceso de compra.

Explica que anteriormente este grupo de personas esperaban las ferias inmobiliarias presenciales pues se podía comparar en un mismo lugar los proyectos inmobiliarios y los precios eran atractivos.

“Ahora la comparación lo están haciendo de manera virtual, en algunos casos acercándose a las casetas. Estas personas son las que tienen el cierre de compra más corto, en seis meses”, explicó.

Este grupo está conformado por personas que cuentan ahora con un trabajo estable –hombres y mujeres- y además, se observa un mayor interés por parte de los jóvenes que no tienen un mal sueldo.

Según dijo, los jóvenes solían pensar en una vida de viajes y ahora al no poder hacerlo –por las restricciones- han girado a pensar en un lugar para vivir.

“Los jóvenes están tratando de tener una inversión y saben que al final no se van a vivir solos, si no, con los amigos. Entonces lo que hacen es comprar el departamento y se aseguran de poder pagar la hipoteca con dos o tres amigos al vivir en la vivienda. Eso es algo que no se veía antes en jóvenes de 23 o de 25 años”, dijo.

Facilidades desde la banca e inmobiliarias

Otro de los factores que acompañó la aceleración de compra de viviendas fueron las múltiples facilidades que ofrecieron las inmobiliarias a los potenciales compradores.

Postigo señaló que tras el inicio de la cuarentena las inmobiliarias redujeron la cuota inicial –en algunos casos de 10% a 5%-, en otros casos recién se pagó la cuota inicial a la entrega del inmueble o se realizó un descuento en el valor del inmueble.

“Y estas ofertas se van a mantener todavía el otro año porque hay mucho stock. Muchas empresas tienen inmuebles en entrega inmediata que necesitan vender para seguir con los siguientes proyectos”, dijo.

Un tercer factor fueron las facilidades que ofrecieron los bancos. Según precisó, en diciembre del año pasado la tasa de interés de un crédito hipotecario bordeaba entre el 8% y 9%, en tanto ahora la tasa de interés se ubica en 7%.

“Entonces lo bancos entienden que el negocio de viviendas es un crédito a largo plazo. Han preferido bajar las tasas con respecto a mayo y junio del año pasado. Hay una guerra de bancos respecto a las tasas muy fuerte que está ayudando las operaciones de crédito”, sostuvo.

Cabe precisar que de acuerdo a cifras del Banco Central de Reservas (BCR), a noviembre de este año la tasa de interés de créditos hipotecarios se ubica en 6.45%, en nivel más bajo históricamente desde el año 2000.

