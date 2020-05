Si bien la pandemia del coronavirus en el país hizo que muchos dejaran sus planes a mitad de camino, el reinicio de actividades económicas desde este mes (Fase 1) ha impulsado a que puedan continuar con dichos planes, sobre todo si era un sueño que venían trabajando desde hace mucho tiempo: adquirir una vivienda.

Así, en diálogo con Gestión.pe, la Directora Comercial de Urbania y Adondevivir, Gisella Postigo, indica que la actividad constructora ha sentido el impacto de las medidas restrictivas por el COVID-19, de manera que para no perder las ventas que tenían planeado este año -pues ya hicieron su inversión- brindarán diversas alternativas para que el cliente tome su oferta.

Según dijo, muchas familias ya tenían ahorrado la cuota inicial o estaban a un paso de hacerlo, en tanto, tras el inicio de las actividades, a partir de mayo han reiniciado la búsqueda de los departamentos de manera virtual, pues desde esa fecha se ha registrado un mayor tráfico a través de los portales Urbania y Adondevivir.

Agregó que en línea con la búsqueda virtual de departamentos, también se observó un crecimiento en las ofertas para adquirir una de ellas. Precisó que dichas ofertas se registrarán con mayor agresividad entre mayo y junio de este año, y posteriormente volverá a su ciclo normal.

“Las oportunidades que se están dando ahora no se van a repetir, porque cuando lleguen al promedio de venta normal, volverá a su precio y limitarán estas ofertas”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que los trabajadores tienen la opción de utilizar el 25% de su AFP para acceder a una primera vivienda, en tanto pueden acogerse a la Ley que permite el retiro del 25% de su fondo de AFP, con un tope de retiro de S/ 12,900.

De este modo, las facilidades que barajan las inmobiliarias son las siguientes:

Reducción de cuotas iniciales

Actualmente, para acceder a un crédito hipotecario se debe contar con la cuota inicial del valor del inmueble que se desea adquirir.

En un crédito tradicional (financiado por los bancos) la cuota inicial es el 20%, en tanto ahora, las inmobiliarias están reduciendo dicho valor a entre el 10% y el 5% del valor de ese inmueble.

En otros casos, Postigo precisó que se está ofreciendo hasta el financiamiento total de la cuota inicial.

“(Te dicen) no me des nada, compras tu crédito hipotecario tradicional y la cuota inicial me la pagas en 21 meses”, señaló.

Detalló que este financiamiento total estará orientado a los trabajadores formales, pues son lo que tienen capacidad de pago a largo plazo.

Periodos de gracia

Cuando el cliente logra acceder a un crédito hipotecario -para la cual ya hizo el pago de su cuota inicial y realizó los trámites respectivos-, al mes siguiente debe empezar a pagar su crédito hipotecario, pues la entidad bancaria ya realizó el desembolso.

En tanto ahora, las inmobiliarias están otorgando la opción de aplazar ese primer pago del crédito hipotecario para meses posteriores, recién cuando se entregue la llave del inmueble. En otras palabras, la inmobiliaria asume el costo de todos estos meses de lo que sería el crédito hipotecario del banco.

“En un crédito tradicional yo hoy (mayo) compro el departamento, doy mi inicial, yo firmo y en el mes de junio tendría que estar pagando mi primera cuota del hipotecario. Entonces lo que están haciendo ahora es, recibir la inicial y el crédito hipotecario va a correr desde el momento en que se entrega el departamento, que puede ser a fin de año o a inicios de otro. Te están dando ocho meses prácticamente de periodo de gracia para pagar”, explicó.

Detalló que en los créditos hipotecarios normalmente no se otorgan periodos de gracia, salvo en proyectos que demanden una inversión elevada. Sin embargo, ahora se están observando periodos de gracia en proyectos que superan los S/ 400,000 o S/ 500,000, con lo cual califican para el crédito MiVivienda.

Departamentos amoblados

Es la más común en el sector inmobiliario y ante esta coyuntura continuarán con esas ofertas.

Por ejemplo, se darán vales por S/ 1,000 para adquirir productos del hogar o también se ofrecerá la cocina amoblada (muebles bajos y altos) o los closets ya listos en los dormitorios.

El dato

La llegada del coronavirus al Perú no influirá en la compra de una vivienda, pues su permanencia no será más amplia que un crédito hipotecario (Entre 15 a 20 años) , asegura Gisella Postigo, de Urbania y Adondevivir. Señala que la adquisición de un departamento está vinculada a la cercanía del colegio en donde estudiarán los hijos de la nueva familia, cercanía a los lugares de trabajo y fácil conexión al transporte público.