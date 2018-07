Los compradores de viviendas en Manhattan hoy son más audaces

En su búsqueda de un apartamento en el Upper West Side de Manhattan, Hal Walker encontró el piso perfecto de un dormitorio en un edificio Art Decó frente a Central Park. Llevaba casi seis meses a la venta.

Walker ofreció US$ 30,000 menos que los US$ 865,000 que pedían los dueños, luego rechazó la contraoferta del vendedor. Sin embargo, se mudará la próxima semana. "¿Te quitaría el sueño esta noche perder este apartamento?", recordó Walker que le preguntó su agente. "Dije que no".

Los compradores de viviendas de Manhattan se están volviendo más audaces en estos días, exigiendo precios más bajos o renunciando a acuerdos en un mercado donde el inventario está creciendo.

En los tres meses hasta junio, las compras cayeron un 17% frente a un año antes a un total de 2,629, según un informe publicado el martes por la firma de tasación Miller Samuel Inc. y la corredora Douglas Elliman Real Estate.

Se trata del total más bajo para un segundo trimestre desde el 2009, cuando la recesión global causó una caída de las compras.

De las ventas concretadas en el trimestre, un 54% fue por un precio inferior al solicitado. Otro 37% de las transacciones se cerró al precio inicial, pero en muchos casos esa cifra ya había sido rebajada. En conjunto, la proporción de compras sin una prima fue la más grande desde fines del 2012.

"Se trata de la percepción, que el mercado subió, y subió muy rápido, y eso ya no ocurrirá más, y yo no voy a ser el tonto que se queme pagando de más", dijo Steven James, máximo ejecutivo de Douglas Elliman para Nueva York. Los compradores " creen que, con el tiempo, el mercado subirá, pero no subirá en este momento".

La mediana de los precios de todas las viviendas que cambiaron de dueño en el trimestre cayó un 7.5% a US$ 1.1 millones, la segunda disminución interanual consecutiva, indicaron las firmas.

A fines de junio, había 6,985 viviendas a la venta, un 11% más que un año antes y la mayor cantidad para un segundo trimestre desde el 2011, debido a que llegaron al mercado propiedades más rápido de lo que los compradores cerraron acuerdos.

"Estamos en una corrección de precios, no hay duda de eso", dijo Hall Willkie, copresidente de la corredora Brown Harris Stevens. "Los compradores son muy reticentes a pagar cualquier cosa que no se justifique".

Los compradores para los que los precios son un factor importante no ven las ventas recientes dentro de un edificio como un indicador de lo que deben pagar, sino como un barómetro de cuánto más bajo deberían ofertar, dijo Willkie.

En el Upper East Side, la mediana del precio de reventa de apartamentos de tres dormitorios cayó un 16% respecto de un año antes a US$ 3,075 millones, según el informe. Apartamentos similares en el Upper West Side se vendieron por una mediana de US$ 3.13 millones, un 6% menos.

En ese barrio, la mediana del precio de reventa de apartamentos de dos dormitorios disminuyó un 5% a US$ 1.49 millones, y la mediana para apartamentos de un dormitorio descendió un 4% a US$ 785,000.

Los propietarios del apartamento que escogió Walker fijaron el precio de la vivienda en noviembre, originalmente en US$ 875,000, luego lo rebajaron en marzo a US$ 865,000. Walker ofreció US$ 835,000 y los vendedores hicieron una contraoferta de US$ 850,000.

"Dije que no", recordó Walker, pero finalmente compró el departamento y el mes pasado cerró el negocio al precio que ofreció.

"Simplemente tienes la sensación de que el propietario quiere deshacerse de él", dijo.