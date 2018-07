En el último año se ha observado un mayor ritmo de venta en las vivienda de menor metraje. Según el estudio Demanda Inmobiliaria de Arellano en Lima Centro, Norte y Este, presentado en exclusiva a gestion.pe, los proyectos menores a los US$ 100,000 son los que más se venden.

"El mercado inmobiliario está desarrollando productos más accesibles para personas las personas puedan acceder con tickets más bajos. Hay un mayor estímulo de los fondos estatales como Techo Propio, FMV, Bono verde; éstos aportan mucho a la accesibilidad de la vivienda", señaló Jorge Rubiños, gerente de División Inmobiliaria de Arellano .

Sin embargo, si bien el metraje puede ser menor, la consultora resalta que cerca del 70% de limeños del norte, este y centro que busca comprar una vivienda tiene hijos; "por lo que las propuestas de dos o tres habitaciones siguen siendo relevantes para el mercado".

"Hoy el que quiere comprarse una vivienda está capitalizándose en la casa de un familiar, y la principal razón por la que quiere mudarse es por la independencia. Las familias nucleares (papá, mamá e hijos), los solteros y las parejas sin hijos son los segmentos más interesantes", agrega.

¿Cuánto pueden pagar al mes por una vivienda?



Rubiños precisa que la cuota máxima que pueden pagar las familias por una vivienda de Lima centro, norte y este van desde los S/ 1,337 a S/ 2,209.

"La familia nuclear puede pagar una cuota máxima de S/ 1,800 al mes, los solteros S/ 1,731 y las parejas sin hijos S/ 1,728. Si bien algunos están en la capacidad de pagar, la pregunta es, ¿por qué no han comprado si están en este proceso de búsqueda? y el estudio nos muestra que: el 44% de jóvenes de entre 25 a 44 años no cuenta con los ahorros suficientes (para el pago de la cuota inicial), el 35% en este rango de edad no ha encontrado la vivienda que esperaba y el 23% no ha encontrado una inmobiliaria de confianza", detalló.

¿En que zonas prefieren vivir?



Un dato que llama la atención, refiere Rubiños, es que los potenciales compradores de vivienda no están migrando a otras zonas.

"Lo que vemos en nuestro estudio es que cada Lima se está consolidando; estamos viendo que se están generando ejes internos. Un 30% trabaja en Lima centro pero quiere vivir en Lima norte. Hoy el cliente de Lima norte es un cliente que exige o pide que se desarrollen proyectos con mejores prestaciones tan igual que Lima centro. Cada zona se va consolidando, esta tendencia se está viendo este año. Años anteriores había una mayor migración", resalta.

Así por ejemplo, el estudio nos muestra que el 69% de limeños que vive en Lima Norte trabaja en esa zona; y el 41% que vive en Lima Este trabaja en Lima Centro.

"La gente dejó de ir a Lima centro (plaza san miguel) cuando se hizo el centro de Megaplaza. Ahora tienes mayor oferta, multicategorías, entretenimiento, las personas de esa zona prefieren no moverse, porque hay otra variable, que es la familia. Una gran proporción se queda en su misma zona", señala Rolando Arellano , gerente general de Arellano.

"Lima en sí ya es un mercado muy grande y por lo tanto cada parte de Lima en sí ya representa una oportunidad que puede tener diferente niveles de clientes y propuestas de valor. Tienes que tener propuestas de precios altos, medios, bajos; de acuerdo a las necesidades de cada zona", agrega.

En esa línea, Jorge Rubiños destaca que el usuario de Lima Norte es un consumidor más informado que no toma una decisión inmediata. "Primero busca por internet y cuando ya detecto un proyecto de su interés lo visita. En promedio, el 40% de las personas que están comprando una vivienda visitan solo un proyecto".

"Hay propuestas de mayor valor porque cada Lima exige algo diferente; pero esto nos da una vista que en Lima Norte se puede desarrollar productos de 93m2, con áreas verdes, y de US$ 72,000 en promedio", agrega.

¿Qué buscan los limeños de una inmobiliaria?



Según muestra la Demanda Inmobiliaria 2018, el comprador busca una inmobiliaria que ya tenga trayectoria en el mercado. "Evalúan en primer lugar el prestigio, la calidad de los proyectos y la cantidad de los proyectos".

