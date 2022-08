De este modo, es importante considerar los documentos antes de comprar un departamento en la fase de proyecto , ya sea en planos o en construcción.

Al respecto, Herman Patow, Managing Partner y Fundador de ASESORI, señaló a Gestion.pe que este tipo de inmueble se conoce como bien futuro, debido a que el departamento no está construido y tampoco es entregado en el momento que fue adquirido.

Así, brindó cinco documentos a tener en cuenta, los mismos que debe solicitar a la inmobiliaria que comprará la vivienda, a fin de asegurar el proceso de adquisición.

1.- Partida Registral del Inmueble

Este documento demuestra que la promotora del inmueble tiene el derecho a comercializar el inmueble y que sobre este no haya ninguna carga o gravamen (como una hipoteca). En este documento también se encuentran las principales características de lo que será el futuro departamento, como el área o el perímetro.

“Se debe solicitar la partida porque si quiere comprar un bien futuro, es decir, que no está construido, cuando me den la partida registral se podrá ver que es un terreno que en efecto está a nombre del propietario y es la promotora que ofrece el proyecto inmobiliario, que no hay ningún tipo de derecho de una tercera persona sobre el inmueble que puede impedir que finalmente yo pueda adquirir el departamento final”, dijo.

Agregó este documento debe ser entregado por la inmobiliaria y si desea confirmar la información, puede solicitarlo en la Sunarp de manera física o virtual. Este tiene una tasa de S/ 6.

2.- Información vinculada con el tiempo de ejecución del proyecto

Es el documento en el cual se establece las etapas del proyecto que se construirá y el periodo en el que cada uno iniciará y terminará.

De este modo, es importante tener en claro los plazos de ejecución y así tener toda la información relacionada al proyecto.

“A veces lo que pasa es que entregan el departamento, pero las áreas comunes todavía no están terminadas, entonces técnicamente la familia no puede vivir allí hasta que no esté todo terminado. Se debe tener total conocimiento de todo el servicio inmobiliario que se va a prestar y cuánto se van a demorar en ejecutar ese proyecto en cada una de sus etapas y sus detalles”, apuntó.

Precisó que esta información debe estar en el contrato de compraventa del inmueble, el cual detallamos líneas abajo.

3.- Licencia de construcción

Este documento demuestra que el anteproyecto presentado a la municipalidad donde se ubicará el proyecto inmobiliario ya pasó todas las observaciones/recomendaciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Con esta licencia ya se puede iniciar las obras del proyecto inmobiliario y se encuentra bajo la aprobación del municipio respectivo.

“La información de la licencia de construcción la debería dar la inmobiliaria, pero también se puede pedir la información a la propia municipalidad para averiguarlo o para confirmar el documento si se lo dieron previamente”, sostuvo.

4.- Contrato de Compraventa

El contrato de compraventa se entrega al momento de iniciar la compra del inmueble. Este es el documento del bien futuro, el cual en el momento no existe, pero sí existirá. Con ello se reserva el derecho de la compra.

Este documento ayudará a tener mayor control de los ajustes que se pueda ir dando en el transcurso, en tanto el documento contendrá las obligaciones de la inmobiliaria así como del comprador.

“En el contrato de compraventa se pueden establecer penalidades por demoras en la entrega del proyecto o por cambios que sean sustanciales. Igual, siempre existe la opción que presentar una queja ante el Indecopi por atentar contra el consumidor no solo para que los multen si no para que realicen acciones correctivas relacionadas al servicio inmobiliario. También se puede ir a un juicio en caso haya un daño rotundo”, refirió.

5.- Proyecto de Reglamento Interno

Esta información sirve para conocer las posibles políticas internas en las instalaciones del futuro edificio.

En este reglamento se determinarán las reglas que se aplicarán a la convivencia, sobre todo las referidas a las áreas comunes, como la piscina, el área de eventos, el área juegos, gimnasio o estacionamiento, así como lo que está permitido y lo que no dentro del edificio.

“También se detalla los aspectos sobre la tenencia de mascotas, el horario para los eventos que puedan darse en los departamentos. Son principalmente las reglas de convivencia”, acotó.