Debido al distanciamiento social por el covid-19, existe interés de comprar inmuebles en sitios más distantes a la ciudad, señaló la gerente general de Perú Sotheby’s, Nella Pinto.

En ese contexto, indicó que se está observando una mayor búsqueda de viviendas de casa de playa y de campo.

Así, comentó que se miran proyectos en casa de playa en Asia, Chilca y Mala, al igual que casas de campo en Chaclacayo, Chosica, y en Cieneguilla.

También se buscan casas de playa en Chincha, Pisco, Ancón, así como Pucusana y otras áreas en el sur chico.

La ejecutiva también dijo que se apunta contar con casas o viviendas que tengan mayores espacios, ya que algunos miembros de familia están realizando teletrabajo en sus casas.

Señaló que, dependiendo de las características del inmueble, el espacio de la vivienda y el acceso a servicios, los valores de venta se encuentran entre US$ 300,000 hasta US$ 1 millón.

Nella Pinto comentó que antes las familias realizaban la búsqueda de casas de playa y campo como una segunda propiedad, pero ahora también se constituyen como una primera opción de vivienda.

Miraflores

En cuanto a departamentos en el malecón Miraflores con vista al mar, los valores del metro cuadrado se encuentran entre US$ 2,800 y US$ 3,000, mientras que los precios de departamento en áreas cercanas (cinco cuadras al interior) se encuentran entre US$ 2,500 y US$ 2,800 por metro cuadrado.

La ejecutiva consideró que los precios en los próximos meses se mantendrán estables.

Asimismo, comentó que en la búsqueda de casas de lujo orientadas a familias de estratos A y B se tiende a las que tienen 150 m2 en promedio. “Se comienza a tener interés por viviendas a partir de 120 m2, y se miran también departamentos de entre 200 m2 y 300 m2”, anotó.

Desempeño

En el caso de Perú Sotheby’s, Nella Pinto señaló que el interés por nuevos inmuebles de casas de lujo se mantuvo firme hasta inicios de marzo, con un promedio de 150 consultas diarias. Estos registros bajaron en los meses de abril y mayo.

La ejecutiva estimó que a partir de junio se logrará una recuperación en los registros de búsqueda y compra, en la medida que se levante el estado de emergencia.

El interés de compra por nuevas viviendas –dijo- se mantiene en distritos como Surco, San Isidro, Miraflores, Barranco y San Borja, con espacios que van desde los 120 m2 hasta los 300 m2.

Precisiones