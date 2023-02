Más de un millón de peruanos utilizan criptomonedas en sus transacciones, aunque este tipo de ‘activos digitales’ todavía no cuenta con una normativa.

Concretamente, hay 1.2 millones de peruanos que invierten en estas, lo que sitúa al país como el quinto en cuanto a número de usuarios en América del Sur, según un reporte presentado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con datos al 2020, en el que analiza los canales utilizados para lavado de activos.

Esta información seguiría vigente a la fecha, según indicaron algunas exchanges de criptoactivos que operan en el país.

“Existen alrededor de 1.2 millones de peruanos que hoy en día mueven criptomonedas, no necesariamente en un nicho común de inversión sino también en su vida cotidiana”, sostuvo Merbin Rangel, CEO de Banexcoin.

Las personas utilizan criptoactivos también en comercio electrónico, pagos transfronterizos o compra y venta de mercancías en el extranjero, comentó en el congreso Internacional de Epayment Summit 2022, organizado por la Cámara Peruana de Comercio Electrónico.

Sin embargo, para la Superintendencia, factores como el anonimato para asegurar a los usuarios de criptomonedas y a su beneficiario final y el elevado grado de dificultad de un rastreo informático de las operaciones hacen atractivo el uso de este instrumento en actividades ilegales. A ellos se suma que hay una insuficiente regulación normativa para la emisión, circulación y supervisión estatal.

“Aún no hay un reglamento de apuestas digitales que incluya, específicamente, las criptomonedas, pero se espera que la regulación empiece con la prevención en lavado de activos. Hay anuncios de que este sería el punto de partida del supervisor”, manifestó Carlos Bernos, country manager de Buda.com.

Cuando esta normativa se emita tendrá un efecto positivo en el mercado, pues significará un respaldo a la confianza que tienen los usuarios en las exchanges de criptoactivos, acotó.

Además, esta alerta de la SBS se fundamenta en la continua volatilidad registrada por las criptomonedas.

En lo que va del año, el bitcoin reporta una ganancia de 41.7% en su valor y cotiza en US$ 23,574.20 a la fecha. Hace un año, esta divisa virtual tenía un precio de US$ 37,154.6 y, en 2021, superó un techo de US$ 65,000.

Bernos comentó que el 2022 no fue tan favorable para el mercado de criptoactivos pues su cotización retrocedió respecto del pico alcanzado en 2021.

Sin embargo, eso no significó una salida masiva de usuarios pues esta volatilidad que caracteriza la moneda también permitió -a quienes hacen trading o arbitraje- generar ganancias en el corto plazo, con la compra de la moneda a precio bajo y su posterior venta cuando registraba un alza, señaló.

Además, hay quienes ven los criptoactivos como una opción de inversión de largo plazo, según el country manager del exchange, pues la perspectiva es de crecimiento y los usan para transferir valor económico porque les resulta más fácil que una transacción tradicional, agregó.

