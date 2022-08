De un total de 26.9 millones de peruanos mayores de 18 años, 8.5 millones registraron atrasos en el pago de sus deudas tanto financieras (mayores a 30 días) como no financieras (comerciales y/o de servicios) a mayo, según el Sexto Informe de Morosidad, realizado por Equifax y Emprende UP de la Universidad del Pacífico.

Ello implica un incremento de 800,000 morosos respecto del cierre del 2021 (7.7 millones), al compararse con un informe similar previo.

Asimismo, la deuda morosa de esos 8.5 millones de personas alcanzó los S/ 30,900 millones, monto mayor en S/ 1,072 millones al del 2021.

Capacidad de pago

El aumento de personas que se atrasan en el cumplimiento de sus deudas se explica por el deterioro del empleo, que se recupera lentamente, y el incremento del costo de vida, factores que afectan la capacidad de pago de las familias, señaló Yang Chang, docente del programa de especialización en finanzas de la Universidad de Piura.

“Buscar empleo ahora no es tan fácil como antes de la pandemia. Entonces mucha gente que dependía de su salario ya no puede pagar”, refirió. Además, servicios como la luz, que se han encarecido fuertemente, golpean el presupuesto de la población de menores ingresos, añadió.

Banca

En particular, el crédito moroso del sistema financiero alcanzó los S/ 10,629 millones (34% del total) a mayo, que si bien es un monto menor al de igual periodo del año pasado, aún está por encima de los niveles prepandemia, indicó Sergio Soto, gerente de desarrollo de negocios de Equifax.

Incluso la deuda morosa de las personas con las entidades financieras muestra un crecimiento mensual consecutivo entre enero y mayo de este año, según el reporte. “El incremento ha sido paulatino”, acotó Soto.

Sin embargo, el índice de morosidad del sistema financiero no se ha disparado respecto de hace 12 meses, pues el financiamiento de la banca ha crecido a mayor velocidad que la cartera atrasada, explicó el ejecutivo.

Tipo de préstamos

Por tipo de préstamos, el porcentaje de deuda morosa de las tarjetas de crédito se redujo al término de mayo.

Soto comentó que esa mejora obedece probablemente a los esfuerzos que hizo la banca para sanear su cartera entre el 2020 y el 2021, puesto que el crédito revolvente es más volátil. Tras reducir la entrega de plásticos, ahora vuelven a aumentarlos, dijo.

Por el contrario, la proporción de la deuda morosa creció en los préstamos vinculados a emprendimientos en el último año, según el informe. Ahora, del total de créditos con atrasos el 27% corresponde a pequeñas empresas y el 9% a microempresas. En mayo del 2021 esos porcentajes eran 25% y 8%, respectivamente.

“Muchas personas golpeadas por la pandemia recurrieron a estos créditos para sobrevivir y ahora se está viendo su deterioro vinculado a negocios que no resultaron”, expresó Soto.

Servicios

La deuda morosa no financiera de los peruanos llegó a S/ 20,367 millones (66% del total) al cierre del quinto mes del año. Esta se compone de la deuda impaga que no proviene de los bancos, sino de comercios, servicios en general, impuestos, protestos y créditos de microfinancieras no supervisadas.

El sector servicios aglutina el 30% de la deuda morosa. Ahí se incluyen servicios públicos como luz, agua, pago a proveedores, facturas, entre otros, detalló Equifax.

Si bien la deuda morosa del sector no financiero disminuyó respecto de mayo del 2021, el número de personas que incumplen estas obligaciones subió hasta 8.1 millones en mayo último.

Casi dos de cada tres (68%) de estos morosos son clientes de empresas de telecomunicaciones, muy numerosos.

Según el estudio, el 32% de la población mayor de edad tiene un riesgo alto de caer en morosidad en los próximos 12 meses.

El 18% tiene un riesgo moderado de incumplir con sus pagos, mientras que para el 50% la probabilidad de atrasarse es baja.

Informalidad laboral podría elevar mora

Ante la caída de la confianza de los agentes económicos, un mercado laboral que tiende a la informalidad y alta inflación, se podría afectar el comportamiento de pago de los créditos, advirtió Sergio Soto, gerente de Desarrollo de Negocios de Equifax. Esta coyuntura podría ocasionar un aumento de la morosidad, añadió.

Norberto Hosaka, director de Emprende UP, sostuvo que el pago de los préstamos Reactiva Perú podría conducir a un incremento de la mora en las microempresas.

“Probablemente tengan que cerrar por no tener dinero para pagar sus gastos corrientes y el préstamo Reactiva”, manifestó.

Asimismo, según el estudio de Equifax y Emprende UP, las personas mayores de 65 años tienen el índice de morosidad más elevado en el sistema financiero.

Dicho grupo incumple sobre todo los préstamos a pequeñas y micro empresas.

Números