Ocho de cada 10 peruanos (82%) en la llamada “generación plateada”, que incluye a hombres y mujeres de 50 años a más, pagan sus deudas a tiempo y tienen un historial crediticio positivo, dijo Ricardo Meza, gerente de Data y Analytics de Equifax.

Consideró que este segmento está creciendo a mayor ritmo que el total de la población, cobrando cada vez más relevancia para el sistema financiero y asegurador. “Estamos casi seguros de que, ante el mayor envejecimiento de estas personas, también se está incrementando su edad de jubilación, surgiendo necesidades de financiamiento que hoy probablemente no están siendo atendidas por la banca”, agregó.

El ejecutivo enfatizó que dicho grupo etario tiene un mejor comportamiento de pago, además de ser, en su mayoría, trabajadores independientes y emprendedores.

Según un estudio realizado por esta calificadora crediticia, el 37% de estos adultos tiene un poder adquisitivo medio y alto, mientras que el 41% está registrado con RUC10, es decir, es persona con negocio.

Hay una gran oportunidad en este segmento para que el mercado financiero y asegurador ofrezca servicios ajustados a las necesidades de esta generación, acotó el gerente de Data y Analytics de Equifax.

Se abre una oportunidad

Felipe Morris, director de IFS, sostuvo que en los siguientes años se observará una mayor oferta de productos para este grupo de usuarios mayores de 50 años, tanto financieros como de seguros.

Comentó que “los modelos de data para la colocación de créditos o garantías se han desarrollado y hoy es posible encontrar información que antes no existía así como sistemas de cómputo que permiten realizar un buen análisis del cliente”.

“(La edad plateada) es una sección de mercado interesante que se viene satisfaciendo; no es que las instituciones financieras no sean conscientes que existe este grupo, claro que lo son y no se niegan a prestarle”, expresó.

Todos los usuarios percibidos como de bajo riesgo van a ser clientes potenciales del sistema bancario y asegurador, añadió.

El ejecutivo argumentó que las empresas trabajan con los distintos segmentos de mercado, y su gran reto es identificar los grupos con potencial de crecimiento para colocar más productos financieros y de seguro, de forma que se pueda satisfacer sus necesidades.

Las personas de 50 años a más tienen acceso a diversos servicios de la banca, de ahorro y crédito, como tarjetas, préstamos personales e incluso financiamiento hipotecario -de largo plazo- pues están respaldados por el seguro de desgravamen; pero habrá una mayor oferta hacia adelante, reiteró Morris.

Además, se pueden contratar seguros de vida, renta vitalicia especializado para la jubilación, protección con componentes de ahorro, entre otros, complementó

En la misma línea, Meza señaló: “La generación plateada no solo es una economía poderosa, sino que también es un gran ejemplo para el resto de las generaciones. Las personas de 50 años a más saben cómo administrar sus gastos, pagan a tiempo sus deudas y toman decisiones basadas en la experiencia”.

Las entidades buscan productos que calcen con sus clientes, mitigando el riesgo; y las personas de mayor edad son idóneas para créditos de corto plazo, aunque podrían tener problemas con financiamientos de periodos más largos, agregó..

Momento clave

Para Elizabeth Gómez, líder del proyecto Ecosistema Plateado del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico (Emprende UP), este grupo etario tendría diversas necesidades de crédito y seguro por cubrir, frente a una data que muestra un envejecimiento tardío.

La especialista exhortó a las entidades bancarias y de seguros a pensar fuera de la caja, a fin de diseñar nuevos productos que se ajusten a este perfil de edad avanzada.

“La población envejece pero con mejores condiciones. Esto debería verse como una oportunidad de abordar potenciales clientes de crédito y otros servicios, así como de contar con agentes aún activos en la economía, del sector independiente, como mentores o emprendedores”, añadió.

Para ello, sugiere que el Gobierno promueva leyes que favorezcan la inclusión financiera y también que el sector privado, como la banca, cajas, cooperativas de ahorro y crédito y fintech, analicen a este segmento.

“Es un momento clave para que los actores del sector privado y público revisen el contexto actual, analicen los datos que demuestran que este grupo cobra mayor representatividad en la población peruana y puedan brindar servicios accesibles y adaptados a ellos”, sostuvo.

Deuda promedio de generación X es de S/ 22,000

La generación X prevalece dentro de la “generación plateada” y se prevé que será la predominante en el crecimiento de este segmento etario, según el estudio de Equifax.

El 44% de personas entre 50 y 59 años cuenta con un crédito activo en los últimos 12 meses, cuyo saldo de deuda promedio es de S/ 22,000, detalló Ricardo Meza, ejecutivo del buró de crédito.

El 12% de este segmento posee una tarjeta de crédito, un instrumento financiero que aporta en el flujo de dinero de su día a día; y un porcentaje similar tiene un préstamo a microempresa, solicitado para inversión, precisó.

Meza comentó también que, al ser buenos pagadores, estos deudores registran una mora baja (4.3%), con una obligación atrasada de S/ 16,000, en promedio.

Estos usuarios concentran el mayor potencial económico, pues dos de cada cinco pertenecen a un segmento de riqueza medio y alto, y casi la mitad son dueños de un negocio, acotó.

Además, el ejecutivo indicó que 256,000 peruanos de 50 años a más son representantes legales de empresas (con RUC 20), vinculadas a los sectores construcción, ventas, transporte de carga, asesoramiento empresarial y restaurantes.