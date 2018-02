¿Cómo los millennials deberían cuidar sus finanzas?

Los millennials son personas que tienen características muy especiales. Tal es así que aún no ha sido posible definir sobre un perfil concreto dado que no son estáticos: son personas que no tienen tradiciones ni arraigo definidos como sucedía en antaño.

Sin embargo, hay algo de lo que sí se tiene certeza. Y es que para el 2030, cerca del 75% de la Población Económicamente Activa estará conformada por los millennials según afirma Liz Reyes, gerente general de BDSD Consulting.

Ante ello, y dado que los millennials no son precisamente las personas que más atención le prestan a su futuro dado que prefieren vivir el presente, la especialista plantea 5 recomendaciones para cuidar las finanzas personales de los millennials , tanto para el mediano como para el largo plazo.

Una primera sugerencia reside en hacer un diagnóstico sobre donde uno está. ¿Qué activos se tiene o qué se está trabajando para conseguirlos? ¿Cómo se comportan con sus gastos? ¿Están llevando registro de los ingresos? Son preguntas cruciales para saber llevar las finanzas personales .

Los millennials están muy interesados en mantener un equilibro entre la calidad de vida que tienen y el aprendizaje profesional. Muchos de ellos buscan mantener estándares en su día a día y no ven con buenos ojos el tener que sufrir para conseguir lo que desean.

“Muchos aún viven con sus padres y hay que tomar ventaja sobre ello. Estamos en la era de la información y hay que aprovechar toda la información que hay en Internet para generar dinero”, sostiene Reyes.

Para conocer más detalles sobre las recomendaciones, vea la entrevista a la consultora en la parte superior de esta nota.