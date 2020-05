Muchos peruanos requieren dólares para llevar a cabo diversas actividades, ya sea para el pago de obligaciones financieras, mantenerlo como ahorro en la banca o invertirlo en el mercado de capitales.



Así, las operaciones de compra y venta de moneda extranjera continuó durante el periodo de aislamiento social y paralización de sectores productivos, ordenadas por el Gobierno para contener el covid-19.



Según declaraciones recientes, al verse limitadas las transacciones presenciales, el cambio de divisa en casas digitales se duplicó durante los dos meses que se mantiene la cuarentena.



Ante esto, Miguel Pancorvo, gerente general de SAB Sura, explica qué momento del día es el apropiado para comprar y vender la divisa si se desea conseguir precio competitivo.



“Los agentes negocian el tipo de cambio en el mercado interbancario y luego cada entidad y casa de cambio toma los precios y los traslada al público”, señaló.



La diferencia que hay entre un servicio y otro es la plataforma que tienen para el cambio y el spread.



Explicó que este mercado funciona durante la mañana, abre a las 9:30 am y cierra a 1:30 pm.



Por tanto, agregó, el mejor momento para cerrar una operación cambiaria, es durante la mitad de esta banda, esto es, entre las 10:30 am y las 12 m.



La primera hora de apertura es un período de incertidumbre en el que se está formando el precio del día, expresó.



“Y al cierre ya no hay mucha volatilidad porque los agentes están cerrando su posición nadie se queda comprado en dólares para el día siguiente o, en todo caso, depende de la estrategia de cada uno”, añadió.



El tipo de cambio cerró ayer S/ 3.45 por dólar y registra una variación acumulada de 4.10% en los que va del 2020, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR).