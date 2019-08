Toda persona pasa por momentos buenos y malos durante su vida, y los sucesos imprevistos nunca faltan, por lo que anticiparse a enfermedades o accidentes es indispensable y crucial para la planificación financiera del futuro.

Una buena forma de resguardarse de los eventos inesperados es tener un fondo de emergencia al cual recurrir.

Sin embargo, se debe analizar qué alternativa es mejor para que dicho fondo pueda cubrir una emergencia: depositarlo en una entidad financiera o contratar un seguro.

El economista Jorge González Izquierdo sugiere que el ahorro para imprevistos sea utilizado para financiar un seguro, por ser más asequible para las personas.

“Preferiría cubrir los riesgos mediante un seguro porque el precio para obtenerlo no es muy alto”, dijo.

Se puede contratar un seguro de vida, de salud o contra accidentes, que son los hechos imprevisibles más comunes, agregó.

Por su parte, Eliane King, experta en gestión financiera internacional, señaló que si la persona ya cuenta con un seguro debería tener su fondo de emergencia en un banco, y de no tenerlo (el seguro) debería contratar uno pues le brindará mayor cobertura ante una emergencia.

“Si se tiene un carro lo recomendable sería adquirir un seguro vehicular, porque cubrirá un monto superior de daños ante un accidente que lo que pueda cubrir el ahorro del fondo de emergencia”, explicó.

Asimismo, King recomendó que toda persona que tenga dependientes (niños o padres a cargo), debiera tener un seguro de vida. En caso de fallecimiento, los dependientes necesitan cubrir gastos y un fondo de emergencia no les va a durar mucho tiempo, refirió.

No obstante, aclaró que el fondo de emergencia no debería ser un reemplazo del seguro. El ahorro para imprevistos se debe utilizar ante una pérdida de ingresos u otra eventualidad que afecte su liquidez mensual y no para sustituir un seguro, afirmó.

“Si no se tiene ingresos durante un mes y es momento de pagar la prima del seguro, el fondo de emergencia podría usarse para cubrir ese pago, pero no para reemplazar totalmente al seguro”, sostuvo la asesora.

Así, contratar un seguro para protegerse de eventos inesperados le brindará mayor cobertura que el fondo de emergencia (dependiendo del seguro), pero depositar este ahorro en una entidad financiera le permitirá disponer de su dinero ante cualquier situación de desventaja (no solo lo que cubra el seguro).