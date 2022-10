Anteriormente, los peruanos debían evaluar entre la tasa de interés que les ofrecía una microfinanciera y la de los bancos para ver en qué manos dejaban este dinero, que no formaba parte de su movimiento diario, dijo el docente de Finanzas de la Universidad de Piura, Yang Chang.

Y muchas optaban por quedarse en la banca, aludiendo mayor confianza o seguridad, pese a que las cajas y financieras les ofrecían un poco más de retorno por los depósitos a plazo, agregó.

Sin embargo, hoy las tasas de interés son muy similares en la mayoría de entidades, por lo que no requieren comparación, y aun así siguen conservando su dinero en cuentas de ahorro simples o cuentas corrientes, manifestó.

“Es increíble que la gente no se preocupe por ver, al menos, los productos dentro de su mismo banco o caja, y esté dejando de ganar una rentabilidad por no elegir la cuenta adecuada para preservar los ahorros que no utilizará en el corto plazo”, expresó.

Así, un peruano que tenía un ahorro de S/ 50,000 en octubre de 2021 y lo dejó en una cuenta de ahorro en una caja, hoy tendría S/ 50,235, pues la tasa anual ofrecida en ese entonces era de 0.47% en promedio. Mientras que, si hubiera sido un depósito a plazo de un año, tendría un total de S/ 51,710, con una tasa anual de 3.42%.

Por tanto, elegir mal su deposito provocó que dejara de ganar S/ 1,475 en un año.

En la misma línea, José Ravines, presidente de la Asociación Peruana de Educación e Inclusión Financiera (APEIF), coincidió en que es un problema de cultura financiera, pues muchas personas no se han percatado de las diferencias que hay entre los rendimientos que ofrecen los productos financieros.

No dan la importancia suficiente al costo de oportunidad -aquello de dejan de ganar con una opción por escoger otra, acotó.

Los especialistas recomiendan aprovechar este escenario inusual de depósitos con tasas elevadas, incluso mucho mayores que las de hace un año, pues de continuar albergando su capital en cuentas de ahorro -en vez de depósitos a plazo- dejarán de ganar mucho más.

Por ejemplo, si una persona decide ahorrar S/ 50,000 en una caja edil hoy, una cuenta simple le entregará S/ 50,245 en un año (a una tasa anual de 0.49%), mientras que un depósito a 12 meses le devolverá S/ 53,730 (con una tasa de 7.46%). Con ello, podría dejar de ganar hasta S/ 3,485.

Ravines recomendó “tomar decisiones siempre bajo el paraguas de la educación financiera, de lo contrario, aquellos que no entienden la variedad de retornos entre productos bancarios, la diferencia entre ahorro e inversión ni la volatilidad a la que se exponen en ciertos casos, podrían decepcionarse”.

