Entre las medidas del Gobierno para proveer de liquidez a los peruanos, se encuentran los retiros permitidos a los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).



Según la norma, a los afiliados con un mínimo de seis meses sin aportar, anunciado inicialmente, se sumaron aquellos que no registran aportes de febrero o marzo, así como los trabajadores afectados por la suspensión perfecta de labores (licencia sin goce de haber) y los dependientes con remuneración mensual menor a S/ 2,400.



Sin embargo, expertos coinciden en que el retiro de parte de los fondos en este escenario solo perjudicaría a los aportantes y exaportantes, más aún si se diera de forma masiva como, por ejemplo, con la aprobación definitiva del retiro del 25%.



El retiro del dinero de las AFP se hará en un momento en que el fondo del afiliado está muy afectado, dijo Alonso Segura, Ex Ministro de Economía, en el Encuentro de Líderes de Economía y Finanzas realizado de forma virtual por Caene.



“Está ampliamente demostrado que en temas previsionales tendemos a ser miopes”, manifestó.



Además, resaltó la importancia de mecanismos obligatorios de contribución para complementar las pensiones pues ahora solo se está “perforando” al sistema.



Según el economista, con el retiro solo se hará efectiva la pérdida que los ahorros previsionales están registrando en los mercados de capitales.



Indicó que habrán peruanos que probablemente no requieran dinero de sus fondos pero también los retirarán y nada asegura que harán un uso correcto de estos recursos.



Asimismo, el experto discrepó con la idea de una venta de instrumentos extranjeros de la cartera de las gestoras de pensiones para cubrir estos retiros.



“No se puede solo vender los activos de afuera, se afectarán también los activos domésticos así como los demás afiliados que no retiren”, sostuvo.



El monto retirado se perderá del posible rebote que tendría el mercado de capitales, dijo.



Incluso se puede afectar el tipo de cambio en caso de una presión vendedora de dólares de las AFP a cambio de moneda local para poder entregar el dinero a quienes lo soliciten, agregó.