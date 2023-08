Así, el total negociado al cierre del séptimo mes suma US$ 1,217.4 millones, monto 41% inferior al registrado a similar mes del año pasado (US$ 2,067.42 millones) y equivalente a la tercera parte de lo transado a julio de 2021 (US$ 3,736.8 millones), de acuerdo con datos de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Uno de los factores principales de esta reducción es la crisis política que vive el país en los últimos años, incluso hubo meses en los que la negociación diaria promedio fue menor a US$ 8 millones, dijo Jorge Ramos, gerente general de BBVA Bolsa.

En 2021 hubo una fuga de capitales de Perú que aún no regresan del todo, se siguen manejando en el extranjero y ya no a través de la bolsa limeña, agregó.

“Tenemos un mercado muy pequeño, hay pocas empresas con un tamaño lo suficientemente grande para captar la atención de los inversionistas, no hemos visto el ingreso de nuevas compañías al mercado desde hace muchos años, pero sí vemos que algunas salen”, comentó Marco Contreras, head of research de Kallpa SAB.

A eso, agrega el analista, que la demanda está concentrada en cuatro inversionistas institucionales que son las AFP pues los fondos y compañías de seguros priorizan alternativas del exterior.

Este escenario ha conducido a que la transacción promedio diaria de acciones apenas sume US$ 8.34 millones a julio, cifra inferior en 43.6% a los US$ 14.79 millones reportados en el 2022, según reportes de la BVL.

Asimismo, el descenso es más estrepitoso si se compara con 2021 y 2018, cuando el monto promedio diario ascendió a US$ 22.6 millones y US$ 24.73 millones, respectivamente. En ambos casos, la caída supera el 60%.

¿Podrán recuperarse los niveles de negociación?

Los especialistas discrepan en cuanto a la evolución de las transacciones en la BVL hacia fin de año e identifican diversos factores a evaluar.

Según Contreras, el panorama para el volumen negociado en los próximos meses es sombrío, pese a que el Índice General de la bolsa limeña gana 10% en el año. La plaza local depende mucho del desempeño de los metales y los inversionistas ingresan atraídos por las acciones mineras, a menor volatilidad en este segmento -como sucede ahora-, es menor el monto transado, indicó.

También se observa un mercado menos atractivo desde el punto de vista macroeconómico, los inversionistas que miran a países emergentes buscan empresas con potencial de mejora pero encuentran a un Perú golpeado, comentó.

“No veo que esta situación cambie, la bolsa tiene un problema estructural de liquidez que viene arrastrando por mucho tiempo, además de los eventos coyunturales que la afectan cada cierto periodo”, expresó.

En la misma línea, Alonso Choquecota, CEO de Invalor, prevé que la negociación no avanzaría en lo que resta de este año, sino que lo haría levemente en 2024.

Es difícil identificar algún driver que pueda mejorar los montos transados, por lo menos, hasta el siguiente año en que se concretaría la integración de bolsas de la región, porque algunos inversionistas chilenos y colombianos -o demás extranjeros- podrían ver oportunidades en el nuevo mercado y otorgarle cierto dinamismo, mencionó.

Además, el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) empezaría a recortar su tasa de referencia, lo que impulsaría el apetito por riesgo, dijo. Sin embargo, para que se logre una recuperación en el volumen, estos factores deberían venir acompañados de una estabilidad política y social, y de más jugadores en la bolsa, complementó.

Por su parte, Ramos coincide con la hipótesis de que la reducción de la tasa clave del BCR incentivaría las transacciones en la BVL aunque se mostró más optimista al proyectar que el monto transado promedio al día podría llegar a US$ 10 millones a fin de año.

“Hay perfiles más arriesgados que están mirando nuevamente el mercado local, vemos muy poco flujo entrando a la bolsa comparado con lo que salió por la incertidumbre política, pero hay un poco más de confianza del inversionista”, manifestó.

