A setiembre pasado, las transferencias interbancarias inmediatas representan el 67% del total de operaciones en la Cámara de Compensación Electrónica (CCE), mientras que las transferencias de crédito -compuestas en su mayoría por las transacciones diferidas- equivalen al 32%, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

De este modo, se registran 9.8 millones de operaciones inmediatas mensuales, cifra superior a los 3.5 millones de transferencias de crédito.

Desde que muchos bancos y cajas permiten enviar dinero y recibirlo en minutos en otra entidad, se ha apuntalado la preferencia por estas operaciones sobre aquellas que deben respetar un horario para ver los fondos en la cuenta receptora de la transferencia, dijo a Gestión Ronald Casana, presidente del comité Mipyme del Colegio de Economistas de Lima.

“Las personas se informan más sobre las bondades de estas transacciones digitales, además de ser inmediatas también están disponibles en cualquier horario, e incluso algunas entidades no cobran al usuario por hacerlas”, señaló.

Desde fines del 2020, las operaciones inmediatas están disponibles las 24 horas del día y los siete días de la semana, facilidad que aportó a este crecimiento.

Para Edmundo Lizarzaburu, docente de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN, que las operaciones entre distintos bancos sean ejecutadas en el mismo día, reduce los tiempos de espera del usuario y el riesgo de que este deba transportar el dinero en físico ante una urgencia.

Por ejemplo, algunos pagos de letras, cuotas de pagarés o abonos de remuneraciones se pueden hacer al instante, añadió.

La rapidez e inmediatez de más operaciones contribuye también con la bancarización de más personas, entre ellos, empresarios, logrando a la par un impacto positivo en el camino a la formalización de sus negocios, expresó.

Según Casana, uno de los objetivos de la banca hacia el 2025 es que todas estas transferencias sean gratuitas, lo que contribuiría con un crecimiento de hasta 20% en la inclusión financiera.

Las comisiones que se cobran por transferencias

En tanto, el BCR sostiene que, en los últimos 12 meses, los bancos no han modificado las comisiones que cobran al público para realizar transferencias interbancarias, con lo cual una transferencia de crédito realizada en ventanilla cuesta S/ 4.80, en promedio, y las inmediatas, S/ 6.60. Algunas entidades no cobran por transferencias interbancarias menores a S/ 500 o US$ 140.

Asimismo, argumenta que el mayor uso de billeteras digitales para realizar pagos de bajo valor entre distintas entidades financieras contribuyó con una sustitución de dichas transferencias diferidas por las inmediatas, pues la participación de cada una era de 49% un año atrás.

La interoperabilidad esperada para este año, primero entre Yape y Plin, impulsará más las transferencias inmediatas entre financieras, así sea por montos bajos (teniendo en cuenta los topes que impone cada billetera digital), refirió Casana.

Es importante que se generen campañas de difusión sobre estos mecanismos de transferencia y sus beneficios, que las entidades financieras den a conocer las alternativas que tiene el usuario y, sobre todo, que este se sienta seguro realizando cualquier operación, no solo digital sino también presencial, sugirió Lizarzaburu.

Valor de las transferencias .-

Pese al crecimiento en número, las transferencias inmediatas sumaron S/ 8,497 millones en setiembre del 2022, monto aún inferior a los S/ 23,875 millones registrados por las transacciones de crédito, según información del BCR. Además de operaciones diferidas, también están en este último grupo los pagos de haberes, pagos a proveedores y abonos de CTS, los que al provenir de empresas involucran montos mayores a las operaciones instantáneas que efectúa un usuario mediante una billetera, dijo Casana.