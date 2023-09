El SPP debería brindar predictibilidad para que los competidores actúen mirando el largo plazo, horizonte que calza con la generación de una pensión para el afiliado, dijo Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra.

Sin embargo, desde que la última AFP ingresó al mercado -en 2012- las reglas de juego han cambiado permanentemente, alertó.

“Incluso con las licitaciones de afiliados lo que se hace es entregar el monopolio de nuevos aportantes por dos años. Quisiera saber qué pasaría si hacemos lo mismo con la banca y le quitamos alguno de sus productos por un tiempo, pero los bancos tienen sus normas claras”, señaló.

Para el CEO de AFP Habitat, Mariano Álvarez De La Torre, es necesario estabilizar dichas reglas de juego a fin de fomentar la entrada de nuevos participantes.

“Muchos se preguntan por qué no hay más AFP, pero quienes ven el sistema desde afuera y quieren proyectar el negocio -para evaluar su ingreso al mercado- no pueden hacerlo pues no saben sobre qué van a invertir”, expresó.

El gerente manifestó que para los potenciales competidores es difícil estimar un periodo de retorno del negocio si hay un gran número de proyectos de reforma del sistema de pensiones y propuestas de retiro de fondos.

En tanto, Ignacio Aramburú, CEO de Profuturo AFP, comentó que las barreras de entrada al mercado de administradoras de fondos previsionales no son complicadas. El problema está en que es un sector donde la visión y permanencia son de muy largo plazo, y al contrastarlo con la cantidad de potenciales y peligrosos cambios regulatorios en el corto plazo, no se muestra muy atractivo, precisó.

“Si quieren estar, por lo menos, 15 o 20 años en el mercado, pero las reglas cambian cada seis meses o a los 2 años de ingresar, hace que lo piensen; es necesario tener cierto nivel de estabilidad en el tiempo”, complementó.

Mercado pequeño

Las distintas propuestas de reforma del sistema coinciden en una apertura de la competencia en la administración de los fondos de afiliados. Frente a ello, Ferrini declaró que el esquema de competencia debería ser eficiente y reducir los costos de transacción, así se podrá beneficiar a los afiliados.

“Podemos hablar de abrir el mercado, me parece buenísimo, todos estamos alineados con ello, pero podemos caer en la idea de ver 20 o 25 jugadores porque Perú no aguantaría ese número, es un mercado pequeño”, agregó.

El especialista afirmó que México -el sistema más grande- cuenta con 10 gestoras previsionales, seguido por Chile con seis AFP y, finalmente, Perú y Colombia con cuatro jugadores cada uno.

En esta línea, Aramburú detalló que el SPP fue creado para un trabajador dependiente formal, que ocupa toda su vida laboral en planilla; empero, los empleados en Perú con esas características son muy pocos.

No solo hay una masa informal muy grande sino también trabajadores que son formales, pero por momentos, y el sistema debe adaptarse a esta realidad, acotó.

Por su parte, Alejandro Pérez-Reyes, Chief Operating Officer de Credicorp, refirió que el SPP ha funcionado bien durante sus 30 años de vigencia, pero para un grupo muy pequeño de personas.

Según el ejecutivo, la reforma del sistema debe apuntar a que este esquema con cuentas individuales de capitalización también favorezca a un grupo más grande de aportantes y no solo a un nicho de peruanos.

