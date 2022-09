El promedio de notificaciones o consultas sobre operaciones financieras fraudulentas o esquemas informales, es de siete por día, pero se ha visto picos de 15 denuncias diarias vinculadas a nuevos esquemas digitales, dijo Daniel Reátegui, coordinador de Supervisión de Informalidad Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Detalló que estos picos del año se ven en estafas como el shopseo, táctica que se descubrió en marzo y que ha llevado a la gente a tomar deudas por miles de soles.

“No es un esquema típico que promete una rentabilidad grande por la entrega de dinero. En este, te mandaban un link de una aplicación a la cual podías acceder con una contraseña y usuario, te pedían una cuota de ingreso y te delegan ciertas tareas como dar likes a productos que supuestamente están siendo ofertados en, por ejemplo, Amazon con fin de aumentar su reputación. Las ganancias por ello figuran en la aplicación, pero finalmente no se podían retirar. Hay otros esquemas que siguen la misma lógica con ver videos. Es posible que esté vigente desde fines del año pasado”, afirmó.

Mencionó que los estafadores se han aprovechado de la mayor digitalización de las personas, también motivados por los retiros extraordinarios de las AFP y CTS.

“Las denuncias tienen algunos meses donde hay una mayor afluencia; lo que coincide con el mayor dinero en el mercado como julio y diciembre, donde el promedio diario, entre denuncias y consultas, es de quince. Sin embargo, hoy más persistencia fuera de esos meses por los nuevos retiros excepcionales. Es normal ver denuncias por montos pequeños alrededor de S/ 1,000, pero también se ven cargos de S/ 30,000″, manifestó.

Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico (UP), explicó que parte de la efectividad de estos esquemas pasa por la conducta informal que persiste en el Perú.

“Esto (estafas) tienen un correlato con la convivencia que el peruano tiene con la informalidad a lo largo de su vida financiera. Se tiende a confiar en personas o instituciones que no están reguladas para préstamos o, en este caso, para captar dinero”, indicó.

Añadió que la educación financiera también es fundamental para evitar el éxito de estas figuras fraudulentas.

“Se tiende a caer en propuestas que ofrecen una alta rentabilidad y que no implican esfuerzo alguno. No se entiende de plano que si se ofrece una rentabilidad elevada hay un mayor riesgo, o posiblemente sea una estafa. Ahora con la disponibilidad de las AFP y CTS la gente posiblemente esté más propensa a creer que va a conseguir un negocio altamente rentable”, indicó.

Se complica la labor de supervisión

Ahora se promocionan más estas operaciones fraudulentas a través de aplicaciones como whatsapp o telegram, lo cual complica la labor de supervisión, dijo Reátegui.

“Se tratan de grupos cerrados, a los cuales no se tiene acceso y por lo tanto solo se toma conocimiento cuando está producido el agravio al usuario. Esto es diferente a cuando se hacía la publicidad engañosa por redes como facebook o páginas web, en donde se podía hacer el monitoreo y detener la progresión del esquema. El shopseo se mueve básicamente por whatsapp o telegram”, anotó.

Posiblemente aumenten las denuncias por estafa

El representante de la SBS indicó que es posible que en la última parte del año haya más intentos de fraude, como es usual por épocas navideñas aprovechando el dinero de las gratificaciones.

“Estos esquemas no existirían si la gente no tuviera la idea de hacerse rico en muy poco tiempo. Es posible que te paguen al inicio para engañarte, pero a la larga no lo harán. Se puede tratar de una empresa formal, pero que no está autorizada por la SBS para captar dinero del público, lo cual es un delito con pena de cárcel”, manifestó.

Dato

Hasta el 31 de diciembre del 2023 se puede retirar el 100% de los fondos CTS.