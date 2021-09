El ‘boom’ del comercio electrónico en el mercado peruano ha llevado a la multiplicación de diversos negocios en la red, pero en algunos casos este ímpetu de emprender y de generar ingresos rápidamente ha llevado a muchos a caer en la informalidad y en infracciones tributarias, que no distan mucho de los negocios convencionales.

Meliza Mogollón, abogada tributarista y asesora legal de negocios digitales, señala que algunos de los emprendedores inician sus operaciones sin tener la parte legal resuelta y creen que teniendo una página web o una aplicación todo está bien.

Entre las primeras infracciones que suelen cometer es que empiezan a vender sin estar dados de alta en la Sunat, es decir, no tienen RUC ni están constituidas como empresas ni como persona natural y, por tanto, no están categorizados para el régimen que les corresponde, detalla.

Incluso, comenta que, pese a tener RUC, algunos no emiten comprobantes de pago y tampoco automatizan la facturación para emitir el comprobante.

También suelen realizar gastos no reconocidos, es decir, cuando salen a actividades recreacionales lo pasan como gastos de representación y algunos creen que haciendo ese tipo de emisión de comprobantes van a bajar la base imponible, pero lo único que generan es que Sunat considere sus gastos fuera del giro de la empresa y, por tanto, gastos innecesarios o personales, señala.

Multas

Además, la abogada informa que tienden a declarar los impuestos fuera de los plazos que establece la normativa y esto directamente representa una infracción e incurren en mutas, dice. “Creen que por no recibir la notificación no están multados, desconociendo que la Sunat solo notifica de forma aleatoria; mientras que otros simplemente no revisan sus correos electrónicos, y de esta manera pierden la posibilidad de subsanarlas o de acceder a beneficios tributarios y entrar a régimen de reducciones de hasta el 90%”, asegura.

Ante ello, recomienda que revisen, por lo menos, dos veces al mes su correo electrónico y más aún si saben que no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias.

Refiere que otro de los errores más comunes de los emprendedores digitales es que legalizan los libros fuera de fecha, esa es una infracción muy común. “Al no tener una operatividad dentro de la empresa muchos realizan la suspensión, pero no se dan cuenta que, pese a ello, tienen que tener libros contables, y a veces los compran y legalizan fuera del plazo de ley.

La abogada recuerda que, independientemente del tamaño del negocio, lo que se debe tener en cuenta es el régimen en el que el negocio está categorizada. “Estos a medida que incrementan su actividad van llevando más libros contables, pero al empezar hay pequeñas obligaciones que son las que, precisamente, descuidan”, acota.

Si la empresa incurre en una omisión de declaración de libros contables o no los presenta a tiempo le corresponde pagar una multa de hasta S/ 150,000, dependiendo del monto de facturación de la misma.

Bajo la lupa

De otro lado, comenta que ante la explosión de negocios digitales se ha dado un aumento en las fiscalizaciones de la Sunat de 150%, incluso, te llaman para decirte que nos has declarado durante el mes que

“Muchos de los emprendedores subestiman las obligaciones tributarias con Sunat, y algunos negocios a pesar de no tener RUC son identificados por el ITF de las transacciones que realizan”, asevera.

Mogollón aconseja que Lo más sano es que el contribuyente, cuando por primera vez da de alta su RUC, si ha tenido omisiones tributarias realice las subsanaciones de las mismas.

Pero, para no caer en estas infracciones, la especialista informa que hay que seguir los siguientes pasos:

1. Buscar información referente o asesorarse con un profesional contable y legal que sepa de las actividades que está realizando en internet y que de preferencia tenga conocimiento de la economía digital, porque hay distintas actividades que no están comprendidas dentro de la norma.

2. Cuando realizan consultas, lo primero que deben de identificar es de dónde viene el dinero y de qué actividad, por ejemplo, si se dedica al márketing de afiliados verificar si la empresa está en el extranjero o a nivel nacional, etc.

3. Lo siguientes es, por ejemplo, si venden cursos digitales verificar si los compradores están dentro o fuera de Perú, ya que podría haber facilidades de exoneraciones de impuestos y para que puedan aplicar se tiene que hacer el procedimiento respectivo. Hay una lista de servicios que están exonerados de IGV como servicios de asesoría, de publicitad, entre otras 20 actividades

La clave, finalmente, es informarse para que puedan tomar decisiones acertadas y optimizar la carga impositiva.