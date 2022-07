Si eres un afiliado que viene aportando al Sistema Privado de Pensiones (SPP), debes tener en cuenta -con base a tus aportes- cuál es la pensión que recibirán cuando llegue tu edad de jubilación. ¿Qué pasa si no alcanzas a la pensión mínima?

Los afiliados pueden jubilarse a los 65 años para acceder a una pensión. Si lo que has aportado no te cubre para recibir una pensión mínima, el estado te la cubrirá a través del Bono Complementario de Pensión Mínima (BCPM), que iguala la pensión al monto mínimo que hubieras recibido de permanecer en el Sistema Nacional de Pensiones y que no puede ser cubierta por tu Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de AFP. A continuación, más detalles.

¿QUÉ ES LA PENSIÓN MÍNIMA?

En el Sistema Privado de Pensiones (SPP) existen dos regímenes para obtener la pensión mínima: uno creado mediante la Ley N° 27617 y otro con la Ley N° 28991.

Se trata de una garantía que brinda el Estado peruano a aquellos trabajadores que, cumpliendo con los requisitos de años de aporte a un sistema de pensiones y requisitos de edad, no alcanzan a tener una pensión que supere el mínimo establecido.

La edad de jubilación en el Perú son los 65 años, pero tiene que planificarse con anticipación. (Foto: Shutterstock)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA ACCEDER AL BENEFICIO DE LA PENSIÓN MÍNIMA?

Podrán acceder a una pensión mínima

Requisitos bajo la ley bajo la Ley N° 27617

Contar con una edad mínima de 65 años y que no se estar percibiendo una pensión de jubilación al momento de presentar su solicitud ante la AFP.

Haber nacido a más tardar el 31/12/1945.

Haber aportado como mínimo 20 años efectivos al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y/o el SPP

Cada una de las aportaciones deben haber sido calculadas sobre la base de la Remuneración Mínima Vital (RMV).

Requisitos bajo la ley bajo la Ley N° 28991

Contar con una edad mínima de 65 años al momento de hacer la solicitud de pensión mínima.

Haber nacido después del 31 de diciembre de 1945;

Haber aportado como mínimo 20 años efectivos al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y/o el SPP

Cada una de las aportaciones deben haber sido calculadas sobre la base de la Remuneración Mínima Vital (RMV).

¿CÓMO SE FINANCIA LA PENSIÓN MÍNIMA?

La pensión mínima se financiará con el valor de la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) del afiliado y el valor de su Bono de Reconocimiento, si lo tuviera. En el caso de que los recursos de agoten, el Estado se encarga de garantizar que reciba los pagos mensuales de dicha pensión a través de un Bono Complementario de Pensión Mínima (BCPM).

¿QUÉ ES LA JUBILACIÓN POR EDAD LEGAL?

Es la jubilación a la que puedes acceder a partir de los 65 años.