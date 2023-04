Por mayoría, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República aprobó el predictamen que modifica la cuarta disposición complementaria final de la Ley contra la usura, publicada en el 2021. En dicho artículo, se disponía la eliminación de la comisión interplaza, no obstante, en la práctica -según la comisión- el alcance de la aplicación quedó acotado.

La comisión interplaza se refiere a transacciones realizadas en una ciudad distinta a la provincia donde se abrió la cuenta (destino de los fondos). Tanto bancos como Cajas Municipales y Financieras debían de haberla aplicado, sin embargo, solo algunas entidades lo están cumpliendo, señaló la congresista fujimorista Rosángella Barbarán.

Según el sustento del predictamen, la ley vigente solamente consideró la eliminación de la comisión en dos modalidades: para el retiro del dinero en efectivo a través del cajero automático del propio banco; y para el retiro en ventanilla en una localidad distinta al lugar donde se abrió la cuenta.

“La realidad nos muestra que se sigue cobrando la comisión interplaza en casos de operaciones y transferencias. Además, se aplica en operaciones que se realizan a través de entidades bancarias y actualmente no se aplica a Cajas Municipales, ni las financieras. Estas siguen cobrando la comisión”, menciona el texto.

Frente a ello, se dispuso modificar el texto ampliando el alcance de la disposición pero también acotando su aplicación.

Así, se aplicará la eliminación de la comisión interplaza en los contratos de depósitos que los consumidores celebren con la entidad financiera, por retiro en efectivo a través de un cajero automático de la misma empresa financiera; o en ventanillas de atención en una localidad distinta a la ciudad donde abrió su cuenta bancaria el usuario, siempre que se cobre por un servicio no inherente a la operación contratada, siendo la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , la encargada de hacer la verificación.

No obstante, el texto aprobado no precisa cuáles son los servicios no inherentes, apunta el profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo. “Se le da el espacio a la SBS para definir. Me parece que es un dictamen para ganar protagonismo, como cuando aprobaron la entrega de tarjetas sin cobro de membresía, la mayoría de bancos ya lo tenía”, opinó.

El texto aprobado en la Comisión solo indica que se considera una operación inherente a una cuenta de depósito, el retiro de dinero en efectivo desde cualquier canal habilitado para ello.

