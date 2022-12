El 2 de noviembre de 2022 se inició la entrega del Bono Alimentario, según la modalidad de pago. Si aún no has revisado si eres beneficiario o no sabes hasta cuándo puedes cobrar, aquí te indicamos qué es lo que debes hacer para tener los S/270.

El Bono Alimentario se creó a través del Decreto Supremo N° 003-2022-Midis y se entregará a 4.2 millones ciudadanos en situación de pobreza o pobreza extrema. El ingreso mensual de sus hogares no debe superar los S/1,025.00.

Las autoridades recuerdan a los beneficiarios no acudir a tramitadores, compartir información personal ni divulgar códigos o claves de retiro. Por ello, a continuación, te indicamos cómo saber si aún puedes cobrar el subsidio de una manera segura.

¿POR QUÉ SE CREÓ EL BONO ALIMENTARIO?

El objetivo es que las personas con la economía más vulnerable puedan tener un apoyo para poder comprar sus productos de la canasta básica, debido a que se han elevado por diferentes circunstancias locales e internacionales.

Bono se creó por el alza del precio de los alimentos (Foto: GEC)

¿CÓMO SABER SI AÚN PUEDO COBRAR EL BONO ALIMENTARIO DE 270 SOLES?

Hay dos modalidades para saber si eres beneficiario y aún puedes cobrar el Bono Alimentario de S/ 270:

Vía web

Ingresar al siguiente LINK : https://www.gob.pe/bonoalimentario

siguiente : https://www.gob.pe/bonoalimentario Hacer clic en el botón “Consulta con tu DNI”.

Rellenar los recuadros en blanco: pon el número de DNI, la fecha de emisión del documento y haz check en la casilla “No soy un robot”.

Aceptar la política de privacidad y hacer clic en “Consulta si eres beneficiario”.

La página arrojará el resultado si te corresponde o no el bono, así como la modalidad de pago. Cada una tiene su fecha de inicio.

Por teléfono

Las personas que tengan algún inconveniente para ingresar al link establecido también podrán llamar gratuitamente a la Línea 101 del Midis. Los operadores de esa línea atenderán de lunes a sábado de 8:30 a. m. a 5:30 p.m.

¿HASTA CUÁNDO TENGO PARA COBRAR EL BONO ALIMENTARIO?

El Bono Alimentario - según la Ley 31538, que creó el subsidio estatal- se podrá cobrar hasta el 30 de abril del 2023 en sus cuatro modalidades.

¿CUÁNDO ME TOCA RECIBIR EL BONO ALIMENTARIO, SEGÚN LA MODALIDAD?

El pago se divide en grupos, de acuerdo con el perfil de cada beneficiario. A continuación, conoce las fechas.

Grupo 1

Para personas con cuentas bancarias y billeteras digitales activas como Yape, Tunki y Agora.

El depósito del pago para estas personas inició el 2 de noviembre.

Grupo 2

Carritos pagadores de empresas transportadoras de valores (ETV) en puntos focalizados de las comunidades, especialmente de las zonas andinas y de la selva, donde no hay infraestructura del sistema financiero.

El inicio de pago se inició el 9 de noviembre.

Grupo 3

Para ciudadanos sin cuentas bancarias y que no tienen celular a su nombre. Recibirán el subsidio mediante ventanillas del Banco de la Nación.

El pago se hace desde el 2 de noviembre.

Grupo 4

Para beneficiarios que no tienen cuentas bancarias y que cobrarán por billetera digital

La apertura de billeteras digitales para recibir el bono empezó el 24 de noviembre.